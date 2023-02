Erst Flüchtlingsheim, dann wieder Schule?

Linkspartei bringt Idee für Gelände Am Stadion in Lennep ins Gespräch.

Von Frank Michalczak

Die leerstehende Lenneper Grundschule Am Stadion kann künftig nicht mehr ihre Funktion als Unterrichtsraum für Kinder erfüllen. Zu dieser Einschätzung kommt der städtische Gebäudemanager Thomas Judt nach einem Vorstoß der Linkspartei.

Deren Vertreter in der zuständigen Bezirksvertretung, Colin Cyrus, schlägt vor, die Schule für die weiteren Planungen in Lennep „auszuklammern“. Sie ist Teil jener Flächen, für die nach dem Aus des Designer Outlet Centers (DOC) neue Ideen gesucht werden. Fest steht nur, dass die Stadtverwaltung vorübergehend in einem Teilbereich des Gebäudes eine Erstunterkunft für Geflüchtete einrichtet, womit sie der steigenden Zahl von Menschen aus der Ukraine und anderen Regionen der Welt Rechnung trägt.

Dafür zeigt die Linkspartei Verständnis. Ein Fehler sei es aber, das Schulgelände bei den künftigen Planungen für die ehemaligen DOC-Grundstücke einzubeziehen. Es sei sinnlos und alles andere als nachhaltig, erst Geld in Gebäude zu investieren und diese dann kurze Zeit später abzureißen, stellt Colin Cyrus fest.

Der finanzielle Aufwand halte sich bei der Einrichtung der Flüchtlingsunterkunft aber in Grenzen, entgegnet Thomas Judt: „Zunächst einmal handelt es sich hier um einen Teilbereich im Erdgeschoss.“ Diese Räume wurden zuletzt für die Kinderbetreuung der Grundschule Freiherr-vom-Stein aus der benachbarten Hardtstraße genutzt, die wegen einer Umbaumaßnahme ausweichen musste. Nun soll dort Platz für 100 Geflüchtete geschaffen werden.

Ob aber in den weiteren Teilbereichen des Gebäudekomplexes weitere Menschen ein Dach über den Kopf finden können, gelte es noch herauszufinden. Denn: Dort müsste die Stadtverwaltung erhebliche Vandalismusschäden beseitigen. Unbekannte hatten nach der Schulschließung im Jahre 2017 immer wieder für Zerstörungen gesorgt. Unter anderem wurden Türen demoliert, Elektroleitungen zerstört. „Wir ermitteln gerade, wie teuer eine Instandsetzung wäre“, so Judt.

Eines komme dabei aber aus seiner Sicht keinesfalls in Frage: den vorhandenen Komplex erneut für Schulzwecke umzubauen. „Das wäre nicht wirtschaftlich“, erklärt der Gebäudemanager. Wenn man den Standort der ehemaligen Grundschule wiederbeleben wollte, dann käme an dieser Stelle nur ein Neubau infrage. „Denn die Raumanforderungen haben sich in den letzten Jahren doch sehr geändert.“

Großer Sanierungsbedarfin der Nachbarschaft

Colin Cyrus verweist hingegen auf den Sanierungsbedarf in der 100 Meter entfernten Grundschule Freiherr-vom-Stein – und fragt: „Wie sollen wir erklären, dass Kinder in schimmligen und maroden Schulgebäuden unterrichtet werden, weil kein Geld vorhanden ist, während 100 Meter weiter funktionierende Infrastruktur abgerissen wird?“ Auch deswegen solle die Schule Am Stadion aus weiteren Plänen für die ehemaligen DOC-Grundstücke herausgelöst werden. Die Restfläche der „Neuen Quartiere“ sei groß genug, „um für sie eine vernünftige Nutzung zu finden“.

Standpunkt von Andreas Weber:

Einen Kollaps, wie ihn Verdi für Deutschland vorhersieht, müssen die Kindertagesstätten in Remscheid nicht fürchten. Gleichwohl sind die mit freien und konfessionellen Trägern 64 Einrichtungen in dieser Stadt Teil eines Systems, das an seine Grenzen gestoßen ist. Die enorme Arbeitsbelastung sorgt für Frust bei den Erzieherinnen, die Gruppen sind dauerhaft überbelegt. Das Personal ist knapp, Ausfallzeiten durch Krankheiten sind hoch. Am Ende wird es in absehbarer Zukunft nur darum gehen, die Betreuung irgendwie aufrecht zu erhalten. Die politisch geforderte Fachkräfte-Offensive kommt zu spät, wird erst in ein paar Jahren greifen. Die Quereinsteiger, denen an den Schulen die Türen geöffnet wurden, um den Lehrermangel zu begrenzen, sollen auch in Kitas Entlastung bringen. Das lindert die Not, den Berufsstand wertet es jedoch nicht auf. Von ihrem Bildungsauftrag werden Kita-Teams womöglich abrücken müssen.