Erst Bierpong-Turnier, dann legt der Exit-DJ auf

Zwei Events gibt es am Wochenende im Löf.

Remscheid. Diese Woche stehen gleich zwei Events auf dem Programm im Löf Eventlokal, Theodor-Körner-Straße 6. Wir geben einen Überblick.

Bierpong: Am kommenden Freitag, 16. Juni, steigt ab 19.30 Uhr wieder das legendäre Bierpong-Turnier in Kooperation mit den Bierpong Freunden Remscheid. Wer einen Tischtennisball in einen Becher werfen kann, ist hier goldrichtig. Bierernst geht es allerdings nicht zu. Die Grundregeln sind einfach: Landet der Ball im gegnerischen Becher, ist der Becher aus dem Spiel. Haben die Gegner keine Becher mehr, hat das andere Team gewonnen. Schiedsrichter und die Turnierleitung helfen bei Fragen. Drei Vorrundenspiele sind für jedes Team garantiert. Das Getränk zum Spiel ist übrigens in der Startgebühr enthalten. Auf das Gewinnerteam warten drei Kisten Krombacher Pils. Für das zweitplatzierte Team gibt es zwei Kisten. Außerdem schmeißt Maximilian Süss den Grill an. Einspielen ab 19.30 Uhr, Turnierzeit ist ab 20.30 Uhr. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Startgebühr für Spieler: 20 Euro pro Team beziehungsweise 10 Euro pro Person. Anmeldung per E-Mail an:

bierpongfreunde@gmail.com

Oldie Party mit DJ Jojo: Am Samstag, 17. Juni, legt dann DJ Jojo alias Joachim Harbarth, bekannt aus dem Big Pub und dem Exit, im Löf Oldies auf. Es gibt die besten Hits aus den 70ern und 80ern – und natürlich die Highlights aus DJ Jojos Exit- Playlist. Geöffnet ist ab 19 Uhr, Jojo legt ab 20 Uhr auf. Eintritt: 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Rack n Roll und der RTV-Geschäftsstelle. Oder an der Abendkasse. mw