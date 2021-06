Immobilien

+ © Doro Siewert Am Hackenberg entsteht eine neue Wohnsiedlung. © Doro Siewert

Auf dem ehemaligen Klinik-Gelände kann der Startschuss zum Bau von Wohnhäusern fallen.

Baustart für den Hackenberg: Wie die Dornieden Gruppe am Dienstag mitteilte, sind die Erschließungsarbeiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände an der Hans-Potyka-Straße abgeschlossen. Insgesamt sollen hier 105 Wohnplätze entstehen. Das Unternehmen Dornieden will 32 Häuser verkaufen, 11 sind bereits reserviert. lmh