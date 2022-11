Erneute Vollsperrung in Hasenberg am Dienstag

15. November

+ © Roland Keusch Hier erfolgt eine Vollsperrung. © Roland Keusch

Die Bauarbeiten hatten sich verzögert.

Remscheid. Nachdem sich die Bauarbeiten zwischenzeitlich verzögert hatten, soll es am Dienstag, 15. November, nochmals zu einer Vollsperrung der Straße Höhenweg in Hasenberg kommen. Von 7 bis 18 Uhr stehen Asphaltarbeiten an, teilt die Stadtverwaltung mit. Das geplante Bauende fällt auf den Mittwoch. -zak-

