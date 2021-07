Erneut rechte Schmierereien in Lennep

Kriminalität

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Lennep an mehreren Containern und einem Garagentor Farbschmierereien mit volksverhetzendem Inhalt hinterlassen.

Nur ein paar Wochen verschonte der Schmierfink die Lenneper. In der Nacht zu Sonntag sprühte der Unbekannte mit schwarzer Lackfarbe seine volksverhetzenden Parolen erneut auf Container und Tore unter anderem im Höhenweg und in der Teichstraße. Auch das Garagentor des Pfarramtes in der Hackenberger Straße verschmutzte der Hetzer. ric

Rechte Schmierereien: Zahl der Tatorte steigt auf sieben