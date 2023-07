Brand in Härterei: Polizei ermittelt

Am Donnerstagabend wurde die Härterei Wilhelm Peiseler bei einem Brand fast vollständig zerstört. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Remscheid. An diesem Montag rückten Brandermittler der Polizei zur zerstörten Härterei Wilhelm Peiseler nach Clemenshammer aus, um zu erkunden, was zu dem verheerenden Feuer am Donnerstagabend geführt hat. Dies bestätigt der Wuppertaler Polizeisprecher Stefan Weiand auf RGA-Anfrage. „Mit Ergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen.“

Angesichts der Dimension der Zerstörung hätten es seine Kollegen schwer, zu Erkenntnissen zu gelangen, ohne sich selber in Gefahr zu begeben. „Das Gebäude ist offenbar einsturzgefährdet. Und es soll dort niemand zu Schaden kommen“, erklärt Weiand.

Zu der Schadenhöhe will der Polizeisprecher keine Angaben machen. „Nur so viel: Sie ist beträchtlich.“ In Fällen wie diesen ist es üblich, dass die Polizei Ermittlungen über die Ursache des Feuers übernimmt. zak