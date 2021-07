Erleichterung: Kox-Kirmes findet statt

Kult

Die Betriebssportgemeinschaft startet knapp sechs Wochen vor dem 42. Ereignis an der Uhlandstraße die heiße Phase der Vorbereitung.

Von Thomas Wintgen

Eine lange Phase der Unsicherheit ist vorüber. Raimund Häcker, vormals Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Kox, hat noch Kontakte zu Bernd Flesche, Chef der langjährigen, aber insolventen Spedition, habe ihm vergangene Woche bestätigt, „dass die Kirmes mit 99,9-prozentiger Sicherheit stattfinden kann“.

„Alle freuen sich,“ sagt Häcker. Er selbst natürlich eingeschlossen. Er berichtet, dass er unglaublich oft angesprochen wurde von Remscheidern, denen sehr daran gelegen ist, dass die besondere Kirmes mit der familiären Atmosphäre auf dem bisherigen Speditionsgelände an der Uhlandstraße fortgesetzt werden kann.

Für 2017 ist das so gut wie sicher. Selbst wenn Flesche – ihm gehört das Speditionsgelände nach wie vor – einen Käufer oder Mieter fände, ginge das nicht von heute auf morgen über die Bühne. Häcker fügt hinzu, dass sich ein neuer Besitzer oder Mieter eigentlich keine bessere Werbung vorstellen könnte als eben diese Kox-Kirmes, die alljährlich hunderte von Menschen anzieht.

„Es ist unglaublich, wie viele Menschen sich freuen, dass es weitergeht“, sieht Häcker – er war viele Jahre auch Vorsitzender des Festausschusses – die Bestätigung für die Idee, die Kox-Kirmes auszurichten. Für die BSG ist der „Lohn“ für viel ehrenamtliches Engagement gleichzeitig Voraussetzung für Unternehmungen wie Ausflüge und dergleichen für die Mitglieder.

Ex-Spediteur sucht noch Mieter oder auch Käufer

Ungeachtet dessen läuft die Suche nach einem neuen Nutzer „auf Hochtouren“, hatte Bernd Flesche dem RGA bereits vor einigen Wochen erläutert. Insofern war es auch lange einfach schwierig für ihn, dem Verein eine gewissermaßen verbindliche Zusage zu geben, auf deren Basis der tatsächlich Geld in die Hand nehmen und die Vorbereitungen starten kann.

Das ist angelaufen, bestätigte Jorge Martinez, Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft, am Montag im Gespräch mit dem RGA. „Wir planen alles in der Normalität, mit der die Kox-Kirmes während der vergangenen Jahre durchgeführt wurde und stattgefunden hat.

Die BSG hat im vergangenen Jahr ihren 60. Geburtstag gefeiert. Hervorgegangen ist sie aus einer Gruppe von Mitarbeitern, die bei Opel Kox gearbeitet hatten. Die wählten wenige Jahre später einen Verein und 18 Jahre nach der Gründung einen Festausschuss. Der brachte viel Schwung ins Vereinsleben und rief – wenige Meter von der seinerzeit noch sehr großen Kirmes auf dem Schützenplatz – die kleine, aber feine Kox-Kirmes ins Leben. Auf dass die fein bleibe, beschäftigt der Festausschuss seit geraumer Zeit eine Security – nicht weil er Schlägereien befürchtet, sondern um selbst im Gewühl des Freitagabends einfach den Überblick zu bewahren – auch in Sachen „Kox-Taler“, das Zahlungsmittel der Wahl bei den Kirmessen.

Hauptpreis der Tombola ist in diesem Jahr ein E-Fahrrad. „Die Lose sind gerade in Druck“, sagt Martinez; Entwürfe der Plakate sind fertig; der Festausschuss geht in diesen Tagen in die Feinplanung; nach der langen Ungewissheit freue er sich über die diesmal ungewöhnlich umfangreiche Werbung im RGA. Für den Auftakt am Freitag wird es wieder einen zusätzlichen Bierstand geben; selbstverständlich sind auch in diesem Jahr Imbiss-, Kuchen- und ein Stand mit Cocktails.