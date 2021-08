PSR erhöhen die Preise für Kurzzeitparker um 50 Cent

Parken wird teurer

Remscheider müssen seit dem 1. Januar teils das Doppelte dessen zahlen, was vor dem Jahreswechsel fällig wurde.

Von Leon Hohmann

Die Stadtwerketochter PSR (Park-Service Remscheid), die in Alt-Remscheid und Lennep, mehrere Parkplätze und -häuser betreibt, hat die Ticketpreise für Kurzparker an fast allen Standorten um 50 Cent pro Stunde erhöht. Nur die Preise für das Parken in den Allee-Arkaden bleiben gleich.

Mit dem 1. Januar müssen die Remscheider die höheren Parkkosten an den Ticketautomaten entrichten. Die Stadtwerke begründen diesen Schritt nicht nur mit der allgemeinen Preissteigerung, sondern vor allem mit Investitionen in einem sechsstelligen Bereich. „Unsere Parkhäuser kommen in ein Alter, in dem sie wieder auf den Stand der Zeit gebracht werden müssen“, erklärt Stadtwerke-Prokurist Armin Freund am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion.

Asbesthaltige Brandschutzklappen müssen entfernt werden

So musste beispielsweise in der Tiefgarage unter dem Rathausplatz eine Sprinkleranlage ausgetauscht werden. Zudem müssen dort bald Brandschutzklappen ersetzt werden, die aus asbesthaltigem Material bestehen. Im Parkhaus Am Markt ist dieser Schritt bereits geschehen. Ebenfalls sollen Beleuchtung und Schilder an mehreren Standorten ausgetauscht und verbessert werden.

„Wir haben seit mehreren Jahren keine Preisanpassung gehabt“, sagt Armin Freund. Und im Vergleich mit anderen Städten seien die Parkpreise in Remscheid auch jetzt noch gering. Dennoch bedeuten die um 50 Cent höheren Kosten pro Stunde für die Kurzparker auch einen Mehrpreis von mindestens 50 Prozent – sie müssen das Anderthalbfache bis Doppelte des Betrags zahlen, der vor dem Jahreswechsel fällig war. Denn in den Tiefgaragen Am Markt und in Lennep kostet die Stunde bisher nur 50 Cent.

Ticketpreis lässt sich nur in 50-Cent-Schritten ändern

„Wir können die Preise aber nur in 50-Cent-Schritten ändern“, erklärt Stadtwerke-Prokurist Armin Freund. „Das ist systembedingt.“ Die Ticketautomaten könnten lediglich in 50-Cent-Schritten eingestellt werden, Preise wie 1,10 Euro oder 1,20 Euro seien nicht möglich. „Sonst müssten wir erst einmal die Technik der Automaten erhöhen.“

Nicht erhöht wurden zum Jahreswechsel die Preise für Dauerparker mit PSR-Karte. Zum 1. Januar 2018 hatte der Park-Service Remscheid diese Ticketpreise bereits angepasst.

Im Überblick – das ist nun pro Stunde in den einzelnen PSR-Anlagen zu zahlen: Allee-Arkaden: 1 Euro; Am Markt: 1 Euro; Altstadt Lennep: 1 Euro; Rathaus: 1,50 Euro; Daniel-Schürmann-Straße: 1,50 Euro; Theaterparkplatz: 1,50 Euro.