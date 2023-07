Erfrischung auf Knopfdruck: Wasserspender auf Allee

Der zweite Trinkbrunnen in Remscheid wird in den nächsten Tagen eingeweiht.

Remscheid. Nie war es so wertvoll wie heute. In Zeiten extremer und zunehmender Hitzeperioden brauchen auch die Remscheider viel Wasser gegen eine Dehydrierung des Körpers. Auch wenn die Temperaturen momentan moderat sind, sie werden klettern. Einen erfrischenden Beitrag leistet die Stadt Remscheid. Auf der oberen Allee wird ein Trinkbrunnen installiert.

In Höhe der Punkt-Apotheke schaffen die EWR gerade die Voraussetzungen. Die Baustelle ist abgetrennt, die Decke aufgerissen, das Fundament wurde gegossen, am Donnerstag die Montage vorgenommen. Danach wird das Loch zugeschüttet, alles vernünftig hergerichtet. In den nächsten 14 Tagen soll der Wasserspender offiziell eingeweiht werden. Es wird der zweite öffentliche in Remscheid sein. Ein genauer Termin für die Einweihung steht nicht fest.

Der erste wurde im April 2022 am Lenneper Bahnhof in Betrieb genommen. „Der Trinkbrunnen auf der Allee wird baugleich sein“, kündigt Mike Giera an, der bei den EWR Bereichsleiter Netze ist. Das kühle Nass, erstklassiges Trinkwasser aus der Dhünn, wird auf Knopfdruck nutzbar sein. Auf 30 Sekunden sind die Intervalle geschaltet. Passanten können sich das Wasser mit der Hand oder mitgebrachten Bechern abschöpfen. Der Strahl geht auch in Abständen ohne Betätigung des Knopfes an. Das Wasser wird dann in den benachbarten Platanenbaum geleitet, als Lebensspender in heißen Sommern.

Der Trinkbrunnen, wie er offiziell genannt wird, besteht aus einer 1,15 Meter hohen Säule aus Edelstahl. Die Anlage wird von April bis Oktober in Betrieb sein. Danach wird sie über den Winter abgeschaltet. In Lennep wie auf der Alleestraße hatten sich die Bezirksvertretungen (BV) für eine Installation eingesetzt. Der finanzielle Rahmen ist überschaubar. Die BV Alt-Remscheid nutzte dafür ihr eigenes Budget. Der erste Ansatz ging von 10.000 Euro aus, der zweite von 13.000, am Ende gibt die Bezirksvertretung 15.000 Euro. Ein konkretes Angebot hatte nämlich Kosten von über 14.450 Euro ergeben. Entsprechend korrigierte die BV ihre Ansätze. Gesprochen wird in Alt-Remscheid schon lange über Wasserspender. Rosemarie Stippekohl (CDU) hatte vor vielen Jahren die Installation ins Spiel gebracht.

Der zweite wird nicht der letzte Trinkbrunnen sein

Viele solcher Brunnen im Bergischen gibt es nicht. Sie werden aber zunehmen. Die EWR sind nur ausführendes Organ, Mike Giera kann sich aber vorstellen, dass der zweite nicht der letzte Trinkbrunnen sein wird. Entsprechende Signale gibt es aus der Politik. Mehr Flächendeckung, vor allem in der Nähe von Versorgungsleitungen, wäre wünschenswert. „Denn gerade in den Innenstädten heizt es sich bei Hitze besonders auf“, meint Mike Giera.

Kommentar von Andreas Weber: Service ausbauen

Hitzeschutz ist ein buchstäblich heiß diskutiertes Thema, das sich die Bundesregierung als Reaktion auf zunehmende Erwärmung unseres Planeten auf die Fahne geschrieben hat.

2022 starben in Deutschland nach Schätzungen 4500 Menschen an Hitze. Todesfälle, die mit steigenden Temperaturen zunehmen werden. Ein nationaler Hitzeplan soll deshalb auf Bundesebene her. „Hitzeschutz ist Lebensschutz“, postuliert Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Zu den Empfehlungen seines Ministeriums an die Städte zählt: kostenloses Trinkwasser durch Refill-Stationen bereitstellen. Das kann im Rathaus, Schulen, Einkaufszentren oder Hotels sein, aber auch Wasserspender in der Fußgängerzone tuen gut.

In ein paar Tagen wird Remscheid zumindest zwei öffentliche Trinkbrunnen an zentralen Stellen haben. Das ist ein Einstieg, aber zu wenig. Der Service muss ausgebaut werden als kleiner Mosaikstein bei den Aktionsplänen gegen Hitzewellen.