Holger Bergt erforscht die Karstadt-Geschichte

+ © Bergt Holger Bergt war schon als kleiner Junge von der Warenhaus-Architektur fasziniert. Dies löste später Sammelleidenschaft aus. © Bergt

Holger Bergt sammelt Fundstücke aus der Warenhaus-Ära. Nun widmet er sich dem Standort in Lennep – und sucht Zeitzeugen.

Von Frank Michalczak

Holger Bergt hat im Laufe der letzten drei Jahrzehnte eine besondere Sammelleidenschaft entwickelt: Er sucht Fundstücke, die von der langen Geschichte der Karstadt-Warenhäuser künden.

+ Ein Haus von Luxus: das Warenhaus Karstadt, das zwischenzeitlich, ab 1932, den Namen „karzentra“ trug. © Bergt-Archiv

Das können alte Plakate ebenso sein wie Deko-Elemente. Aber auch Werbebroschüren, Fotografien oder Kataloge sind ihm willkommen. Und: Nicht zuletzt führt er Zeitzeugengespräche mit ehemaligen Mitarbeitern. In den nächsten Monaten möchte sich Bergt der Lenneper Niederlassung widmen, die 2008 für immer ihre Pforten schloss – damals unter dem Namen Hertie.

Mit den Souvenirs aus der glorreichen Warenhaus-Vergangenheit will er seine Ausstellungsstücke ergänzen, die er deutschlandweit bereits in diversen noch bestehenden Karstadt-Filialen präsentierte.

+ 1931 feierte Karstadt sein Fünfjähriges in Lennep. © Karstadt-Werbung

„Zum Beispiel, wenn dort ein Jubiläum anstand“, berichtet Holger Bergt, der dabei immer wieder rührende Szenen beobachten konnte. Ehemalige Kollegen, die sich oft seit langer Zeit nicht gesehen hatten, schlossen sich in die Arme. „In Leer, in Ostfriesland, traf bei meiner Ausstellung eine alte Dame auf ihren ehemaligen Auszubildenden. Das war schon ein schöner Moment“, blickt Bergt zurück.

Ausgangspunkt seiner Recherchen rund um die Warenhausgeschichte ist sein architektonisches Interesse. Schon als kleiner Junge schaute er in seiner Heimatstadt Bremen fasziniert auf das imposante Gebäude, in dem Karstadt untergebracht war und ist. „Ein Teil meiner Familie lebt im Ruhrgebiet. Und dort entdeckte ich bei Besuchen ähnliche Häuser in Recklinghausen und Essen, die für Karstadt typisch sind“, erklärt der 54-Jährige. Er begab sich sodann auf Spurensuche.

+ Standpunkt von Frank Michalczak © RGA

Bergt stieß dabei auf den Architekten Philipp Schäfer, der zwischen 1921 und 1932 rund 20 Gebäude für die Warenhauskette Karstadt konzipiert hatte. Sie alle sollten mit ihren prächtigen Fassaden und ihren Lichthöfen den Hauch von Luxus ausstrahlen, der die Kundschaft anzog. Im Fall Lennep habe aber nicht Philipp Schäfer hinter diesem Geheimrezept gesteckt, sondern ein Namensvetter – Georg Schäfer. „Deswegen wurden die Architekten in manchen Quellen immer wieder verwechselt. Es handelt sich außerdem um einen ganz ähnlichen Baustil“, erläutert Holger Bergt.

Konfektionshaus Dörrenberg war erster Nutzer des Gebäudes

So gab es in Lennep eine Vorgeschichte zur Karstadt-Ära. 1913 zog in das damals fertiggestellte Gebäude zunächst das Konfektionshaus Albert Dörrenberg ein. Erst 1925 übernahm die Rudolph Karstadt AG die Immobilie, die ein Jahr später unter ihrem Namen in Betrieb genommen wurde.

Dass das Warenhaus heute nicht mehr existiert, liege möglicherweise auch an den unternehmerischen Sünden der Konzernzentrale.

+ Ein Blick ins Karstadt-Umsatzheft von 1931. © Archiv-Bergt

„Es war ganz sicher ein Fehler, eigene Immobilien zu verkaufen, die dann wieder angemietet werden mussten“, erklärt Bergt mit Blick auf die Entwicklungen, die sich vor rund 15 Jahren anbahnten. Gerade viele der kleineren Karstadt-Häuser hätten die Chance gehabt, zu überleben – so wie auch die Filiale in Lennep. „Es ist wichtig, ein Kaufhaus so aufzustellen, dass es weiterhin ein Platzhirsch ist. Fehlt zum Beispiel in einer Stadt ein Haushaltswarengeschäft, dann muss es dieses Sortiment ausbauen“, nennt Holger Bergt ein Beispiel.

Aus Karstadt in Lennep ist mittlerweile ein kleines Einkaufszentrum geworden. Anfang 2018 eröffneten Edeka, Aldi, eine Bäckerei und ein Blumengeschäft nach jahrelangem Leerstand ihre Pforten – allerdings in einem neuen Anbau an dem denkmalgeschützten Gebäude, das nur zum Teil genutzt wird.

KONTAKT ZEITZEUGEN Wer Kontakt zu Karstadt-Forscher Holger Bergt aufnehmen und seine Erinnerungen an das Lenneper Warenhaus mit ihm teilen will, kann mit ihm telefonieren, Tel. (0421) 47 88 58 75, oder ihm eine E-Mail schreiben. Die Adresse lautet holger.bergt@web.de

Auch diese Geschichte könnte Teil eines Buches werden, das Speditionskaufmann Bergt in einigen Jahren schreiben möchte. Dazu will er mit allen sprechen, die einen Bezug zum Warenhaus in Lennep haben und ihm Fundstücke über die Geschichte zur Verfügung stellen. Vom Kleiderbügel bis zum Arbeitszeugnis der Großmutter – das alles und noch viel mehr will er der Nachwelt mit seinen Ausstellungen erhalten.