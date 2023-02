Erdbeben: Gedenken an die Opfer

Unterschiedliche islamische Gemeinden in Remscheid laden zu einer Solidaritätsversammlung ein.

Unterschiedliche islamische Gemeinden Remscheids laden zu einer Solidaritätsversammlung für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Solingen ein. Treffpunkt ist am kommenden Sonntag, 26. Februar, der Theodor-Heuss-Platz am Rathaus. „Viele unserer Gemeindemitglieder haben bei dem Erdbeben Familie, Verwandte und Freunde verloren“, schreiben die Veranstalter.

„Die Solidarität mit ihnen ist in unserer Gesellschaft enorm.“ Die islamischen Gemeinden rufen daher Nachbarn und Freunde zur Teilnahme an der Kundgebung auf und wollen dabei auch einen Beitrag dazu leisten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Stadt Remscheid weiter zu stärken, wie es in der Mitteilung heißt. „Mit einem Bittgebet möchten wir den Opfern und Hinterbliebenen zudem seelischen Beistand leisten“, kündigen die Gemeinden an. Entsprechend lautet auch die Überschrift der Veranstaltung: „Zeit für Bittgebete“. zak