Er würde gern ein Windrad am Hohenhagen errichten

Gitarrist Ulrich Spormann antwortet heute.

Der Remscheider Ulrich Spormann ist Musiker und bekannt durch das Duo Lei und Uli. Heute beantwortet er unsere „Zehn Fragen“.

Wie würden Sie die Stadt Remscheid in einem Satz beschreiben?

„Wer Remscheid kennt, fühlt sich überall wohl“, „Da könnte man was draus machen“ oder auch „Die Stadt hat allerhand zu bieten – außer ein schönes Zentrum“.

Was muss ein Nicht-Remscheider unbedingt tun, wenn er in Remscheid ist?

Den Steffenshammer und das Werkzeugmuseum besuchen.

Was ist Ihre Leidenschaft?

Gitarre spielen, am liebsten zusammen mit anderen Musikern, und mein Spiel verbessern.

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Prof. Heinz Haber, Moderator einer Wissenschaftssendung in den 60ern.

Welches Buch lesen Sie gerade oder welche Serie schauen Sie gerne?

Ich lese das Buch „Ich hab den Blues schon etwas länger - Spuren einer Musik in Deutschland“. Im TV schaue ich „Inspector Barnaby“.

Was geht Ihnen in Remscheid auf die Nerven?

Bau- beziehungsweise Abrisssünden. Beispiele sind das zu lange vernachlässigte Heimatmuseum Haus Cleff, das nun teuer saniert werden muss, und der Abriss des alten Bahnhofs, der durch zugige Brücken, Treppen und Bahnsteige ersetzt wurde.

Wo kann man gut ausgehen?

Früher ging ich oft in die Bars und Kneipen in der Alten Bismarckstraße und in der Hindenburgstraße. Meine bevorzugten Restaurants sind eher verstreut zu finden, es lohnt sich dafür auch, sich in Lennep und Lüttringhausen umzusehen.

Was würden Sie tun, wenn Sie Oberbürgermeister von Remscheid wären?

Bürokratische Vorgänge beschleunigen – da beziehe ich mich auf die Klagen von Freunden in Unternehmerkreisen –, mehr für ein gutes Mikroklima im Stadtzentrum tun, zum Beispiel durch Entsiegelung und Begrünung, ein Windrad am Hohenhagen und ein Solarkraftwerk auf dem Deponiegelände errichten.

Was ist im Bergischen einmalig?

Mein Freundeskreis, aber das gilt wohl für jeden überall.

Welche Schlagzeile würden Sie gern im RGA lesen?

„Remscheider Gitarrist knackt Jackpot“. Ist aber leider vollkommen unrealistisch, ich spiele lieber Gitarre als Lotto.