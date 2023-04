Er verlässt die Lenneper TG mit einem weinenden Auge

Ben Vieler arbeitete 17 Jahre als Sportmanager, jetzt geht er - sein Nachfolger steht fest.

Von Peter Klohs

Die Ära von Sportmanager Ben Vieler bei der Lenneper Turngemeinde 1860 (LTG) ist zu Ende gegangen. Zum Beginn des Aprils hat der Remscheider seinen Dienst bei einem anderen Arbeitgeber angetreten.

„Nach 17 Jahren erfolgreicher Arbeit für die LTG hatte ich den Wunsch, beruflich noch einmal einen neuen Weg zu beschreiten“, begründet er seinen Schritt.

Ben Vieler ist seit 2006 im Lenneper Sportverein. Als dieser in die Moll'sche Fabrik in die Neugasse umzog, wurde kurz darauf Vieler als hauptamtlicher Mitarbeiter für die Koordination im Verein angestellt. „Das war und ist eine Aufgabe, die nicht durch ehrenamtliche Tätigkeit erledigt werden kann“, begründet der Vorsitzende der LTG, Erwin Rittich, das Vorgehen.

Der scheidende Sportmanager verlässt den Verein nicht endgültig. Der weiterhin der LTG verbundene Vieler wird seine Tätigkeit als Volleyball-Trainer auch künftig ausführen. „Ich werde auch weiter das Abendtraining bei der LTG leiten“, führt er aus.

„17 Jahre – das ist fast eine Generation. Da hängt man schon ein bisschen dran.“

„Das hier ist meine Heimat, was sich nicht nur auf den Sport bezieht. Bis auf meine Studienjahre, als ich in Köln lebte, bin ich Lenneper durch und durch. Und nach so einer langen Zeit im Verein, 17 Jahre Herzblut, verlässt man die verantwortliche Stelle in der LTG auch mit einem großen weinenden Auge. 17 Jahre – das ist fast eine Generation. Da hängt man schon ein bisschen dran.“

Ben Vieler hat in seiner Schaffenszeit die Kinderschwimmschule aufgebaut, an der inzwischen rund 500 Kinder mitwirken. Die Abteilung Bogenschießen, heute zwischen 80 und 90 Sportlern stark, ist auf sein Bestreben hin gegründet worden. Unter seinem Management wurde 2014 in den vereinseigenen Räumen der Gerätezirkel installiert. Das sind die drei größten Steine, auf die Vieler nicht ohne Stolz zurückblicken kann.

„In den vergangenen Jahren ist der Verein kontinuierlich gewachsen“, weiß Erwin Rittich zu berichten. Und der Vorsitzende der LTG muss es wissen, schließlich ist er seit mehr als 30 Jahren in diesem Amt tätig. „Genau so wichtig ist, dass der Übergang von Ben Vieler zu Erik Dannehl, der sein Nachfolger wird, in geordneten Bahnen verlaufen ist. Die Beiden arbeiten seit mehr als fünf Jahren vertrauensvoll zusammen, so dass unsere Mitglieder von dem Übergang im optimalen Fall gar nichts mitbekommen. Die Experimentierphase entfällt, Kontinuität ist angesagt.“

Wer folgt auf Ben Vieler?

Erik Dannehl, 25 Jahre alt und nun sportlicher Leiter der LTG, will auf den Erfolgen der vergangenen Jahre aufbauen und den Verein weiter moderat vergrößern.

„Es ist für einen so großen Sportverein wie die LTG unabdingbar, die neuesten gesellschaftlichen Entwicklungen nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Dannehl. „Deshalb ist der regelmäßige Besuch der FIBO, der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit in Köln, eine Pflichtaufgabe. Da schauen wir uns die neuesten Trends an und überlegen, was wir in unser Angebot integrieren können und wollen. Getreu dem Motto: Modern werden, ohne die Tradition zu verleugnen.“

Heutzutage habe sich die Gesellschaft mehr in Richtung „Chillen“ entwickelt, hat Dannehl beobachtet. „Die Menschen wollen gerade im Verein eine gute Zeit haben, teilweise auch, ohne am Sportangebot teilzunehmen.“ Aber der neue sportliche Leiter sei noch jung, ergänzt Erwin Rittich, und bekomme alleine deswegen die neuesten Trends mit.

Ben Vieler gebührt der Dank des Sportvereins. „Und in zehn Jahren“, scherzt der Vereinsvorsitzende, „wer weiß es denn schon – ist Ben vielleicht auch wieder hier.“

Zur Person

Ben Vieler ist in Lennep geboren und lebt nach wie vor mit seiner Familie in seiner Geburtsstadt. Ab 17. April arbeitet er in Essen als betrieblicher Gesundheitsmanager. Er wird weiterhin als Volleyball-Trainer für die LTG tätig sein.