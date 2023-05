Er steht im Tor, im Tor, im Tor – und wir dahinter

Vatertag, kurz nach halb sieben: Ich werde von Hannes und Michel reich beschenkt mit Bildern und Gebasteltem. Und mit dem Satz: „Heute darf Papa bestimmen, was wir machen.“ Dass ich mich am liebsten noch mal umdrehen würde, behalte ich für mich. Stattdessen schlage ich vor, der Mama mal eine Pause zu gönnen und einen Männertag mit viel Fußball auf dem Sportplatz zu verbringen. Dort ist Jona, der Freund meiner Nichte Jule, heute am Kreispokal-Finaltag im Einsatz. Seit dieser Saison ist er Stammtorwart beim TSV Beyenburg in der Kreisliga A – und neuerdings so etwas wie Hannes’ Vorbild, dessen Vereinskarriere gerade erst ins Rollen kommt. Während Hannes am liebsten sofort starten würde, muss ich Michel mit dem Satz „Wir nehmen auch Kekse mit“ überreden.