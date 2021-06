Wo entstand dieses Bild?

Historisches Foto

+ © RGA-Archiv Der letzte Tag der Remscheider Straßenbahn am 10. April 1969: An welcher Stelle entstand unsere Aufnahme damals? © RGA-Archiv

Das RGA-Rätselfoto zeigte die viel befahrene Durchgangsstraße als Tante-Emma-Idylle. Heute suchen wir eine weitere Hauptschlagader.

Von Andreas Weber

Der Anblick des Edeka auf dem Rätselfoto versetzte Rosemarie Sanden zurück in ihre Jugend. Die Freiheitstraße wurde nämlich als Lösung gesucht. „Von 1950 bis 1973 führten meine Eltern Walter und Anna Holz erfolgreich das Geschäft. Es war mein Zuhause.“ Sanden erinnert sich: „Der Eingang Nr. 149 führte links in unseren Edeka, geradeaus zu den Mietwohnungen und rechts in den Tabakwarenladen Waldow. Neben der Post gab es eine Zahnarztpraxis und Kneipe.“ 1984 sei der Verkehr aus der Südstraße durch eine Ampelschaltung geregelt worden – zum Ärger einiger Anwohner. „Das musste aber sein“, findet Sanden: „Es war spannend, wenn die vollbeladenen Lkw im Winter vom Alexanderwerk kommend in die Südstraße aufwärts fahren wollten und nicht konnten.“

+ Die Freiheitstraße im Juli 1963 mit dem Edeka an der Ecke. © RGA-Archiv

Konrad Erndt erkannte als langjähriger Angehöriger der Deutschen Bundespost sofort das Hausschild „Post“ für das Postamt Remscheid 23. „Zu meiner Aufgabe als Briefkastenleerer zählte es, den dort gut zu erkennenden Briefkasten zu leeren, später war ich kurzfristig beim Postamt Remscheid 23 als Schalterbeamter tätig.“

Marliese Kaiser-Schmidt ergänzt: „Die Post wurde von den umliegenden Firmen viel frequentiert. Leider sind diese Firmen inzwischen verschwunden. In diesen Häusern sind jetzt Wohnungen.“ Im „Tante-Emma-Laden“ (dem Edeka) und der Post habe man oft ein Pläuschchen gehalten. Längst ist die Freiheitstraße zu einer Hauptverkehrsader geworden. „Die Beschaulichkeit ist der Hektik gewichen“, meint Kaiser-Schmidt. Susanne Gottschalk weiß, dass es an der Ecke Freiheit-/Südstraße die „leckersten Kaugummis im Automaten am Gebäude“ gab.

Bei „Kirchmanns Milli“ samstags abends schöne Stunden verlebt

+ Die Freiheitstraße/Ecke Südstraße heute. © Roland Keusch

Und Erika Neumann seufzt: „Ja, das waren Zeiten. Mein früherer Verlobter Paul Neumann und ich haben an die Freiheitstraße viele Erinnerungen. Mit der Häuserzeile an der Ecke Süd-/Freiheitstraße verbinde ich viele schöne Erlebnisse. Der Edeka der Familie Holz war für uns der Anlauf für den Einkauf der Lebensmittel am Wochenende, dann kam Lotto/Toto der Familie Waldow, die Post und die bekannte Gaststätte ,Kirchmanns Milli mit Ihrer Schwester Else’. Während unserer Verlobungszeit haben wir samstags abends dort gemütliche Stunden verlebt.“

Bernd Burkert erinnert sich genau: „Damals konnte man die Südstraße aufwärts fahren. Im Winter ließen wir uns als Kinder mit dem Schlitten hochziehen. Jeden Morgen ging ich die Südstraße runter zur Kremenholler Schule. 50 Meter von der Kreuzung war die Motorradwerkstatt von Max Eberhard, der im Zoostadion in Wuppertal Steherrennen fuhr. Sein Sohn führt die Werkstatt bis heute weiter.“ Özgür Cakti löste das Rätsel, weil er auf dieser Straße aufgewachsen ist. Professor Dr. Andreas Braun, heute in Marburg beheimatet, ging es ähnlich wie Cakti: „Ich bin in der Freiheitstraße 153 aufgewachsen und verbinde viele liebe Erinnerungen an diesen Ort, auch wenn er heute aufgrund des starken Verkehrsaufkommens nicht mehr den Charme hat wie auf dem Foto.“

HISTORISCHES FOTO GESUCHT Am 9. Juli 1893 ging sie auf den Abschnitten von Remscheid-Markt nach Vieringhausen und Hasten in Betrieb. Am 10. April 1969 wurde die Remscheider Straßenbahn eingestellt. Wo wurde es aufgenommen? LÖSUNG Schicken Sie Ihre Lösung, verbunden mit Ihren Erinnerungen bis 14. Februar an den Remscheider General-Anzeiger (RGA), Alleestraße 77-81, oder auch per E-Mail an: redaktion@ rga-online.de

Karin Rienks lebte am Ende der Freiheitstraße in einem Altbau. „Mein täglicher Schulweg ab 1946 ging an der Ecke auf dem Foto vorbei, runter die Südstraße, bis zur Grundschule Kremenholl, zuerst Gemeinschaftschule Kremenholl, weil katholische und evangelische Kinder zusammen unterrichtet wurden.“ Das Bild weckte Kindheitserinnerungen. Rienks: „Tante Milli, die Tochter von Tante Emilie, verwöhnte uns schon mal mit einer Brezel oder spendierte eine Limonade an heißen Sommertagen.“