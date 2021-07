Entsorger wollen Containerplätze aufhübschen

Müll

+ © Roland Keusch Selbst an Altpapier- und Altglas-Containern – hier die Sammelbehälter der Technischen Betriebe Remscheid auf dem Schützenplatz nahe Bismarckturm – entsorgen wenig soziale Mitbürger einfach ihren Restmüll. Die TBR suchen nun das Gespräch mit den Bezirksbürgermeistern. © Roland Keusch

Unterflursysteme sind teuer, und an Zäune glauben die Technischen Betriebe auch nicht.

Von Andreas Weber und Axel Richter

Das Wochenende hatte seine Spuren hinterlassen. Papiermüll und Plastiktüten flatterten durch die Anlagen des Stadtparks. Sehr zum Ärger von Bezirksbürgermeister Ernst Otto Mähler (SPD). „Ich habe mir nicht angeguckt, was alles in den Säcken war. Aber augenscheinlich war jemand nicht in der Lage, die Abfälle dorthin zu tun, wo sie hingehören.“ In den Restmüll zum Beispiel. Oder aber in die Wertstoffcontainer in unmittelbarer Nähe.

Weil es nach Wochenenden, insbesondere aber nach Feiertagen wie Weihnachten und Silvester immer wieder so aussieht an den Containern für Papier, Glas und Altkleider, hat die SPD-Ratsfraktion im Ausschuss für die Technischen Betriebe eine weitere Initiative für mehr Sauberkeit gestartet. „Die Bürger werden es uns danken, wenn es nicht mehr so viel Dreck gibt“, erklärte Ilona Kunze-Sill.

„Innen entsteht ein gesetzesfreier Raum, wo alles hingekippt wird.“

Michael Zirngiebl, Technische Betriebe Remscheid

Neu ist das nicht. Bereits Mitte vergangenen Jahres hatte die SPD so genannte Unterflurstandorte ins Gespräch gebracht. Damit werden die Container kurzerhand unter die Grasnarbe verlegt. Nun schlugen die Sozialdemokraten eine Umfriedung vor. Doch sorgt allein ein Zaun für mehr Sauberkeit?

Michael Zirngiebl zeigt sich skeptisch. Im Ausschuss zeigte der Chef der Technischen Betriebe Remscheid ein Foto aus dem Wuppertaler Ortsteil Grünental, wo mit einem Starkgitterzaun eingehauste Container stehen. „Von außen sieht alles ordentlich aus, aber innen entsteht ein gesetzesfreier Raum, wo wirklich alles einfach so hineingekippt wird“, benannte Zirngiebl ein entscheidendes Problem.

Ein weiteres sei: „Diese Inseln können im Innern auch zu Angsträumen werden.“ Die Wuppertaler Abfallgesellschaft AWG rücke deshalb schon wieder ab von der Kompletteinhausung, berichtete Zirngiebl.

Während es Jürgen Kucharczyk (SPD) sinnvoll fand, mal eine solche eingezäunte Insel exemplarisch aufzubauen, setzen die Technischen Betriebe eher auf andere Maßnahmen. Michael Zirngiebl zählt dazu, alte gegen neue Container auszutauschen und diese auf einem festen Untergrund zu platzieren. Ganz einfach, um die Standorte besser reinigen zu können. „Heute ist es so, dass die Container zum Teil auf Wiesen oder gestampftem Boden stehen, zum Teil auch auf Privatgelände“, hält Michael Sauer, Chef der Männer in ihren orangefarbenen Entsorgungsfahrzeugen fest.

Die Idee, die Container unter die Erde zu verlegen, erweist sich derweil als noch teurer als erwartet. Für eine Anlage mit sechs Containern, wie sie in Remscheid Standard ist, wären Einmalkosten von bis zu 80 000 Euro fällig. Damit wäre es aber nicht getan. Für die Entleerung der Unterflur-Container müssten sich die Technischen Betriebe eigens einen neuen Kran zulegen. Und nicht nur sie. Auch das Duale System, das für die Entleerung der Glascontainer zuständig ist, müsste dazu bereit sein. Michael Sauer glaubt nicht an eine solche Investitionsbereitschaft.

Der Nutzen der unter die Erde verlegten Sammelbehälter steht zudem in Frage. „Dass die Leute ihren Unrat einfach irgendwo hinwerfen beziehungsweise an den Standorten ablegen, hängt doch nicht davon ab, ob sich die Container unter oder über der Erde befinden“, hatte Beatrice Schlieper (Grüne) schon anlässlich der ersten Diskussion angemerkt.

Oft vermüllte Orte werden fünf Mal in der Woche angesteuert

Dennoch: Michael Zirngiebl will in den Stadtteilen mit den Bezirksbürgermeistern ins Gespräch kommen. Wie l

CONTAINER STANDORTE In Remscheid gibt es 172 Containerstandorte. Davon stehen 162 im öffentlichen Raum. Die TBR wollen sie schöner gestalten, danach mit ihrem Wunsch auch auf die anderen Eigentümer zugehen. DER PLAN Ein gepflasterter Untergrund soll die Reinigung erleichtern. Aktuell steht für die Reinigung jedes Standortes 740 Euro zur Verfügung. PROBLEME Verdreckt sind vor allem die Orte, an denen jede soziale Kontrolle fehlt. Die TBR bitten um Mithilfe. Auf jedem Container steht eine Telefonnummer, über die sich die Bürger melden können.

assen sich die Containerstandorte besser pflegen und sauber halten? Am Rhythmus der Reinigungen kann es nicht liegen. Unauffällige Standorte fahren die Technischen Betriebe einmal in der Woche an, oft vermüllte Standorte bis zu fünf Mal.