Entlang dieser Route entdecken Wanderer historische Rittersitze und Ortschaften

Bergisches Land. Einen Ausflug in die Geschichte Niederbergs, zwei Burgen, alte Hofschaften und Fernsichten bietet der Rundweg von Düssel zum Rittergut Schöller. Wir starten an der Kreuzung Tillmannsdorfer-/ Dorfstraße in Düssel. Der Ort ist nach dem bis Düsseldorf fließenden Bach benannt. Der Name geht auf das germanische „thusila“ zurück, was „brausen, tosen“ bedeutet. 1065 erstmals erwähnt, ist Düssel ab Mitte des 14. Jahrhunderts dem Amt Solingen, 1807 der Stadt Mettmann und ab 1809 Wülfrath zugeordnet.

Wir folgen der Dorfstraße an dem stattlichen Fachwerkhaus 36 vorbei. Es geht geradeaus, kurz vor dem alten Bauernhof den Fahrweg hinauf durch die Felder. Wir folgen dem Hahnenfurther Weg linksum. Bei den drei großen Steinen biegen wir in den Wanderweg ein, der zu einem Teich führt. Dahinter liegt eine malerische Hofschaft. Linkerhand geht es weiter. Direkt vor der Birkenallee zweigt rechts ein grasbewachsener Feldweg ab. Bald bieten sich spektakuläre Aussichten nach Tillmannsdorf und sowie nach Wuppertal. Südwestlich sieht man die Abraumhalden von Schöller und Osterholz.

Bedeutende Fernhandelsstraße im 11. Jahrhundert

Wir nähern uns Obmettmann. 1808 kam der vom Amt Solingen verwaltete Ort zur Bürgermeisterei Mettmann. Oberhalb des Gehöfts führt der Fahrweg rechts durch die Felder. Wir gelangen zur Alten Kölnischen Landstraße, folgen ihr links. Die „Strata Coloniensis“ bildete einen Teil frühmittelalterlicher Handels- und Heerstraßen, die von Köln nach Nordosten führten. Um 1050 war dies der bedeutendste Fernhandelsweg zwischen der Handelsmetropole am Rhein und der Abtei Werden.

Wir kommen an Häusern vorbei, erreichen am Ende die stark befahrene Elberfelder Straße. Wir gehen rechtsum, überqueren die Fahrbahn. Schräg gegenüber vom Backsteinhaus, noch vor der Bushaltestelle führt ein Feldweg bergab. In einiger Ferne erspäht man die Türme des Ritterguts und der Kirche von Schöller. Wir unterqueren die Bahngleise, gehen rechts hinunter ins Tal. Der Weg Zur Düssel führt durch eine der schönsten Fachwerkhofschaften der Gegend. Zwischen Weiden erblicken wir dann die frühere Kornmühle des Guts Schöller. Ein Türsturz nennt 1748 als Baujahr, wobei man das dritte Geschoss später aufstockte. Der Mühlteich, Ausstattungsteile wie Mühlsteine, Zahn- und Kammräder und eine Backstube mit Kamin sind noch erhalten.

Wir passieren die alte Bruchsteinbrücke, kommen zum Gut Schöller. Der Ort Schöller reicht ins 8. Jahrhundert fränkischer Zeit zurück, als der Königshof Mettmann hier eine „schone laar“, eine „schöne Rodung, Weide“ anlegte. Im 13. Jahrhundert übernahmen die Grafen von Berg den Besitz, bis sie die Burg und die Ländereien 1265 an die Ritter von Schöller verpfändeten. 1708 übernahm die Familie von Schaesberg das Gut. Es gehört ihr bis heute. Von der Ursprungsburg erhalten sind Teile der Burgmauer, der Bergfried – „Schinderhannesturm“ genannt – und im Turm das Kamingewände, Wandschränke und ein Abort. Auch die 1754 im Erdgeschoss eingeweihte St.-Mariä-Empfängnis-Kapelle besteht noch samt originalem Holzaltar.

Die älteste Kirche Wuppertals liegt auf unserem Weg

Wir folgen dem Weg vor der Burgmauer. Bei dem Fachwerkbau Schöllerweg 4 handelt es sich um das einstige Gasthaus Schöller. Weiter unten im Ort steht die Dorfkirche. Als einzige noch erhaltene romanische Saalkirche ist sie der älteste Kirchenbau Wuppertals. Der Turm entstand im 12. Jahrhundert, auch der Saal stammt aus romanischer Zeit. Als Burgkapelle stand das Gotteshaus ursprünglich unter dem Patronat des Heiligen Vitus, dem Hausheiligen des Klosters Corvey. An altem Inventar sind das romanische Taufbecken und eine Truhe aus einem massiven Eichenstamm erhalten sowie Altar und Kanzel aus dem Barock.

Wir folgen dem Schöllerweg zum Ort Niederfurth. Der Name leitet sich von einer Furt über die Düssel her. 1695 erstmals als Hofstelle erwähnt, lag der Ort unterhalb von Oberfurth, dem heutigen Hahnenfurth. Ein Fußweg verläuft seitlich der Straße. In Hahnenfurth folgen wir der gleichnamigen Straße kurz links, biegen rechts auf den Feldweg. Unter den Gleisen her geht es auf dem Hahnenfurther Weg bis hin zur Wegkreuzung unterhalb der Birkenallee. Rechts führt der Dorfermühlenweg nach Tillmannsdorf, das nach einem Personennamen benannt ist. An der Dornaper Straße geht es rechts zum Tillmannsdorfer Sattel.

Gelände wurde vor rund 300 Millionen Jahren geformt

Man sieht eine vier Meter hohe, 15 Meter lange geologische Falte aus der Zeit der Gebirgsbildung vor 300 Millionen Jahren. Der geschichtete Kalkstein rührt von Riffkorallen. Der Weg davor verläuft am Feld entlang und durch einen Wald zum Kirchenfelder Weg. Dieser folgt den Gleisen, führt dann hinunter nach Düssel.

Die 1111 erbaute Katholische Kirche St. Maximin im Ort war eine der frühesten Stiftungen des Amts Solingen. Rechts geht es zum markanten „Eyserhaus“ an der Dorfstraße 8. Der Name rührt von den Eisenstangen im Boden, die verhinderten, dass die am Bach herumlaufenden Schweine zum Friedhof gelangten. Der Stumpf auf dem Dach zeugt vom früheren Glockenturm.

An der Dorfstraße 5 bis 7 liegt die Wasserburg Düssel. Sie wurde im 13. Jahrhundert über einem Hof erbaut. In der hochmittelalterlichen Burg hatte das Geschlecht der Bergischen Ministerialen von Düssel seinen Stammsitz. Nach dem Niedergang der Familie gelangte sie an mehrere adelige Besitzer, ehe die Familie Bredt aus Barmen sie um 1780 erwarb, sie neu gestaltete. Erhalten sind noch die Vorburg mit den Stallungen und Baureste aus Gründungszeiten.

Neben der Burg und der evangelischen Kirche von 1876 prägen etliche historische Fachwerkhäuser den Ort. Zum Ende der Dorfstraße hin liegt der Ausgangspunkt unserer Tour.

