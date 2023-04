Engagierte Kicker erspielen 2000 Euro für Erdbeben-Opfer

Charity-Fußballturnier in Lüttringhausen: Zwölf Mannschaften lieferten sich zum Teil hart umkämpfte Begegnungen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Bereits am Nachmittag war klar, dass das vom 1. FC Klausen und den Remscheider Jusos organisierte Charity-Fußballturnier in der Lüttringhauser Sporthalle ein Erfolg werden würde. Im direkten Vergleich mit dem ersten Turnier dieser Art vor einem Jahr war die damalige Spendensumme von 1000 Euro bereits kurz nach Mittag erreicht.

Zwölf Mannschaften waren angetreten zum Turnier der F-Jugend-Mannschaften. „Soccer against racism“ (Fußball gegen Rassismus) hieß das gemeinsame Motto. Am Ende hatten alle Teams gewonnen, befand der Vorsitzende des 1. FC Klausen Gerd Kirchhoff. Die Sporthalle war sehr gut besucht, teilweise waren weit mehr als 100 Gäste zeitgleich anwesend. Auch Remscheider Polit-Prominenz ließ sich sehen.

Auf dem Platz ging es derweil ganz schön zur Sache, denn die Teams schenkten sich nichts. „Schon sehr intensiv“, nannte der Juso-Vorsitzende Daniel Pilz, Mitorganisator des Turniers, die Aufeinandertreffen. Das mochte daran gelegen haben, dass doch recht viele Mannschaften einen ähnlichen Level der Spielstärke kultiviert hatten und sich zumeist fair, aber hart bekämpften.

Zeugnis hierfür waren zwei rote Karten sowie auch eine Handvoll Zweiminuten-Strafen. Viele Spieler nahmen das Event ernst. „Das hohe Niveau fordert den Ehrgeiz. Da kann es dann auch mal etwas deftiger zugehen“, fasste der Geschäftsführer des 1. FC Klausen, Carsten Balke, das Spielgeschehen zusammen.

Charity-Turnier in Lüttringhausen: 2000 Euro für Erdbebenopfer

Nach den Gruppenspielen hatten die ersten vier Teams der Tabelle in Gruppe Eins allesamt neun Punkte auf dem Konto und unterschieden sich nur aufgrund des Torverhältnisses. In Gruppe Zwei führten die Sportfreunde aus Lennep die Tabelle mit 13 Punkten an. Im Spiel um Patz Drei ließ die WSV-Futsal-Mannschaft den Verbuncten keine Chance und rang die Kontrahenten mit 4:0 Toren nieder.

Das Finale wurde eine spannende Angelegenheit, endete nach neun Minuten mit 1:1 und musste schließlich durch Siebenmeterschießen entschieden werden. Polonia Remscheid gewann Spiel und Turnier und spendete den ersten Preis, einen Gutschein für das Eiscafé Belfi, an das Hospiz Bergisch Land.

Die Organisatoren zeigten sich nach dem Turnier zwar erschöpft, aber mehr als zufrieden mit der eingenommenen Spendensumme: Etwas mehr als 1900 Euro waren am Ende zusammengekommen, die der 1. FC Klausen auf glatt 2000 Euro aufstockte. Eine Organisation, die die Spende im Sinne der Remscheiderinnen und Remscheider an die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien weiterleitet, wird noch gesucht.

Abschließend kündigte Daniel Pilz an, dass das Charity-Turnier in Lüttringhausen zur Tradition werden und in jedem Jahr am ersten April-Samstag durchgeführt werden soll.