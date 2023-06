Endspurt: Stadtradeln bricht jetzt schon alle Rekorde

Abschlusstour führt am 17. Juni durch Lüttringhausen - Die aktivsten Teams werden im September ausgezeichnet.

Remscheid. -geb- Die Aktion Stadtradeln geht in den Endspurt – und schon jetzt wurden alle Rekorde gebrochen. Bis heute legten die Remscheiderinnen und Remscheider auf ihren Rädern mit 91.529 Kilometern eine längere Strecke zurück als beim gesamten Stadtradeln 2022. Der Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Lukas Gregori, rechnet damit, dass am Ende am 17. Juni mehr als 150.000 Kilometer auf dem Tacho stehen. Auch 750 Radfahrende in 63 Teams ist ein neuer Rekord.

Die größte Gruppe mit den meisten erradelten Kilometern ist die „Kidical Maas: Verkehrsinfrastruktur für alle“ um Karoline Jungbluth. Sie setzt sich nicht nur im Alltag für bessere Verkehrsverhältnisse für Radfahrer ein, sondern sammelt beim Stadtradeln auch fleißig Kilometer: 119 Fahrerinnen und Fahrer haben bis heute 11.133 km erradelt. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen wie Oerlikon Barmag oder Edscha, Vereine wie die Lebenshilfe oder Radclubs, Schulen und Einzelpersonen machen mit. So auch Beate Pillmann. Sie fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum Sport. So steht sie in diesen Wochen mit den bisher 180 erradelten Kilometern auf dem 48. Platz. Auch der Bürgerbus-Verein macht mit. Hier sind 37 Radler am Start. Sie stehen aktuell mit 3233 km auf Platz 9. Die Aktivsten werden am 17. September im Werkzeugmuseum mit Preisen geehrt.

Lukas Gregori freut sich: Er hat in diesen Tagen mehr Radfahrerinnen und Radfahrer auf Remscheids Straßen gesehen. Er wünscht sich, dass das Stadtradeln für viele der Beginn einer neuen Freundschaft mit dem Fahrrad wird.

Am Samstag, 17. Juni, startet um 10.30 Uhr unter der Regie der Stadt und des RV Adler Lüttringhausen eine Abschlusstour. Treffpunkt: Parkplatz Düringerstraße (Bayenburger Straße Ecke/Barmer Straße), wo die Tour gegen 12.30 Uhr auch endet. Zwischendurch gibt es eine Stärkungspause. Anmeldung bis Freitag:

klimaschutz@remscheid.de