Endlich wird wieder geslamt

Poetry Slam

+ © Roland Weihrauch/dpa/Symbol © Roland Weihrauch/dpa/Symbol

WIPPERFÜRTH Wo in Wipperfürth einst Glühfäden produziert wurden, steigen heute wagemutige Bühnenliteraten ins Rampenlicht, um im Wettstreit gegeneinander anzutreten.

Mit nicht mehr als ihrem selbstverfassten Text bewaffnet, haben sie jeweils sechs Minuten Zeit, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Die Zuschauer bewerten danach sowohl den Text als auch die Darbietung. Wer am meisten beeindruckt, wird zum Sieger gekürt. Textlich ist dabei alles erlaubt: ob laut oder leise, lustig oder nachdenklich, Lyrik oder Prosa. Das Ganze nennt sich Poetry Slam und ist in den späten 1980er Jahren in Chicago entstanden. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 5 Euro. red

Sonntag, 19. März, 19 Uhr, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8, Wipperfürth