Endlich Sommer: Unsere Welt spielt sich wieder draußen ab!

RGA-Redakteur Gunnar Freudenberg erzählt vom Leben mit seinen Söhnen Hannes (7) und Michel (4).

„Sommer ist die Zeit, in der Faulheit akzeptiert wird“, sagte einst der amerikanische Philosoph Sam Keen. Ich bin mir ziemlich sicher: Er hat keine Kinder. Jedenfalls keine wie Hannes und Michel, für die die sommerlichen Tage gerne noch länger sein könnten, als sie gerade ohnehin schon sind.

Das herrliche Wetter, das so lange auf sich warten ließ, macht die beiden Jungs aktiver denn je. Kein Platz für Faulheit. Ihre Welt spielt sich endlich wieder draußen ab. Mit allem, was in der Sommerzeit so dazugehört.

Dreck: „ Ich bin noch mal eben schnell im Keller.“ Es gibt keinen Satz, den meine Frau in diesen Tagen häufiger sagt. Weil die Wäsche mal wieder hochgeholt oder runtergebracht werden muss – und ich den Überblick längst verloren habe. T-Shirts und kurze Hosen der Jungs sind verschwitzt oder dreckig. Meistens beides. Ihre Knie voller Dreck, wie es im Sommer sein sollte. Mein häufigster Satz am Abend: „Ihr müsst noch duschen!“ Und während ich Michel beim Haarewaschen helfe, fegt meine Frau den „halben Sandkasten“ weg, den die beiden mit in den Flur geschleppt haben. Ich helfe meiner Frau, indem ich mein T-Shirt noch nicht in die Wäsche werfe. „Geht noch“, bilde ich mir ein.

Eis: Ein Tag ohne Eis ist möglich, aber sinnlos. Das gilt bei diesen Temperaturen noch mehr als sonst. Meistens reichen Wassereis oder Eis am Stil aus dem Gefrierfach. Häufig sollen es aber auch Kugeln aus der Eisdiele sein. „Die kosten richtig viel. Das geht nicht jeden Tag“, erkläre ich Michel, dem das zwar einleuchtet, der am nächsten Tag aber den Schuhkarton mit seinem Taschengeld holt und gönnerhaft verkündet: „Ich gebe euch allen zwei Kugeln aus!“ Guter Junge.

Wasser: Der große Pool vom Discounter, der uns zwei Sommer lang so viel Spaß bereitet hat, muss in diesem Jahr leider im Keller bleiben. Zu wenig Platz und zu viel Staub auf der Baustelle in unserem Garten, von der ich in dieser Kolumne schon berichtet habe. Da wird dann plötzlich auch das kleine Planschbecken wieder interessant. Von der Rutsche aus werden die coolsten Stunts prämiert. Ich hätte Hannes vielleicht besser keine alten Videos von Stefan Raab beim Turmspringen zeigen sollen . . .

Nachbarschaft: Im Winter sieht man sich manchmal tagelang nicht, im Sommer fühlt es sich an, als lebten wir in einer Kommune. Abdullah und Zeliha von oben und Lucie und René von noch weiter oben sind jetzt auch meistens draußen. Dazu Mila und Nora, die etwas jüngeren und weiblicheren Pendants zu Hannes und Michel. In der Regel spielen sie so laut, dass man immer weiß, wo sie sich gerade aufhalten. Aber irgendwann ist irgendein Kind immer irgendwo verschwunden. Und macht Sachen, die es nicht darf.

Im Sommer sind die Tage länger. Also bleibt auch mehr Zeit, um Blödsinn zu machen. Mir gefällt’s.