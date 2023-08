Emma-Herwegh-Gymnasium: Wie klappt es mit der Ampel?

Der Fußgängertunnel an der Elberfelder Straße ist nicht mehr begehbar. Seit kurzem gibt es eine Ampelanlage. Wie läuft die Umgewöhnung mit Schulbeginn?

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Die Ferien sind vorbei, die Schule wartet ab diesem Montag auf Tausende junge Remscheiderinnen und Remscheider. Am Emma-Herwegh-Gymnasium ist dabei nicht nur die nächste Klassenstufe für die Kinder und Jugendlichen neu. Mit dem Schulbeginn müssen sie sich zudem an einen neuen Weg zum gegenüber liegenden Busbahnhof am Friedrich-Ebert- Platz gewöhnen. Statt durch den Fußgängertunnel führt dieser nun überirdisch über die Straße. Doch: Eine lange Gewöhnungszeit scheinen die meisten nicht zu brauchen.

Nach Schulschluss am Montagmittag hatte die neue Fußgängerampel auf der Elberfelder Straße regelrecht Hochkonjunktur. „Mach schon hin“, sagten viele, die schnell ihren Bus erreichen mussten, ungeduldig in Richtung Ampel. Die ehemalige Sprintstrecke durch die Unterführung war ab dem Morgen schon für Passanten gesperrt. Und dennoch: Der Großteil der Schülerinnen und Schüler wartete regelkonform an der Ampel, bis sie auf grün umgesprungen war.

„Die Ampel ist insgesamt die eindeutig bessere Lösung, zehn von zehn Punkten dafür“, sagen etwa die Schülerinnen Silvia und Rahaf. Schon am Morgen waren sie über die Ampel gekommen – und beschrieben den neuen Schulweg als problemlos. Sehr deutlich wurde auch eine Mutter, die ihren frisch in die fünfte Klasse eingeschulten Sohn zu Fuß von der Schule abholte. „Wenn ich die Wahl habe zwischen dem gruseligen Tunnel und der neuen Ampel? Dann ist es für mich klar: die Ampel. Definitiv die Ampel“, sagte die junge Frau - und querte mit ihrem Sohn beim grünen Lichtsignal hektisch die Straße.

Schulleiter nimmt auf den ersten Blick keine Probleme wahr

Rainer Schulz, Schulleiter am Emma-Herwegh-Gymnasium, zeigte sich bezüglich Sicherheit des neuen Weges zum Friedrich-Ebert-Platz vorsichtig optimistisch: „Heute morgen hat soweit alles geklappt. Zumindest wurde uns nichts Gegenteiliges zugetragen.“ Auch zur Mittagszeit rollte der Verkehr, Zwischenfälle habe es keine gegeben.

In den kommenden Wochen will Schulz aber verstärkt darauf achten, ob die Regeln im Straßenverkehr auch wirklich ihren Weg in die Köpfe aller gefunden haben. Denn: „Mit Sicherheit kann ich nicht sagen, ob gerade einige Jugendliche nicht dem heranfahrenden Bus Vorrang vor dem roten Ampelmännchen geben werden“, so der Schulleiter. Sollte das auf Dauer nicht funktionieren, müsse in der Stadt über Alternativen nachgedacht werden, wie der Schulweg für die Kinder weiterhin sicher gestaltet werden könnte.

Einen Appell will Rainer Schulz aber besonders an die Eltern richten, die für die Verkehrserziehung ihrer Kinder der wichtigste Faktor seien: „Eines zeigt sich vor allem bei den jüngeren Kindern in Klasse fünf oder sechs immer häufiger: Elterntaxis bis vor die Schultüre sind für Lerneffekt und Verkehrssituation sicherlich kontraproduktiv.“