Wie Schüler zu ihrem Traumberuf finden

Abschluss des diesjährigen Projekts in lockerer Runde: In diesem Jahr tauschten sich elf Schüler mit Mentoren aus.

Emma-Herwegh-Gymnasium: Mentoren erleichtern Jugendlichen den Einstieg in die akademische Ausbildung. Ein Projekt, das gut ankommt.

Von Peter Klohs

Remscheid. 70 Mentoren und 123 Schüler: Dieses beeindruckende Fazit zieht das Emma-Herwegh-Gymnasium (EMMA) in der Innenstadt von Remscheid beinahe zehn Jahre nach dem Start eines Mentoringprojekts. Jetzt gab es den diesjährigen Abschluss mit elf Schülerinnen und Schülern – besten Fall ist dieses Projekt aber ein Anschluss in die Berufswelt.

Das Prinzip ist so einfach wie effektiv: Schüler, die keine akademische Laufbahn anstreben, deren Noten jedoch so gut sind, dass sie eine solche leicht einschlagen könnten, werden durch Mentoren in ihre angestrebten Berufe eingeführt. Ziel ist es, den Abschlussschülern nahezubringen, ob der angestrebte Beruf und das damit verbundene eigene Bild stimmig sind, ob „es passt“. Oder eben nicht.

2014 stellte der damalige Schulleiter Olaf Wiegand das Projekt in Remscheid vor, das er von einer Schule in Dortmund kannte. Und erntete begeisterte Zustimmung von allen Seiten. Seither hat das Projekt acht Durchläufe erlebt, da die Corona-Pandemie für eine Unterbrechung gesorgt hat.

Viele Schüler wollen Mediziner, Jurist oder Pilot werden

Gunnar Möller ist externer Fachmann und „Aufbauleiter“ des Projektes mit rund 70 Mentoren quer durch alle Branchen. Er berichtet über die Teilnehmer der acht Ausgaben: „Dabei waren, wie man sagen muss, sehr viele medizinisch Interessierte. Medizin und Jura werden am häufigsten als Berufsziel genannt. Aber auch Pilot, Fluglotse oder Schriftsteller ist als Berufswunsch geäußert worden. Und wir bemühen uns dann, einen entsprechenden Mentor dazu zu bewegen, den Schülern den Beruf nahezubringen.“

Schülerin Melissa Fehl und Mentor Dr. Sung Han, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Düsseldorf, hatten sich bereit erklärt, über ihre Erfahrungen innerhalb des Projektes zu berichten. Die gegenseitige Wertschätzung stellte einen großen Teil des Prozesses dar. Als Höhepunkt bei ihren Besuchen in der Düsseldorfer Praxis bezeichnete Melissa Fehl „das Team dort“.

Eine Fortführung des Projektes im kommenden Schuljahr ist sicher

Alle am Projekt involvierten Schülerinnen und Schüler, alle Mentoren und alle Unterstützer lobten das Monitoring, so dass eine Fortsetzung für das Schuljahr 2023/24 sichergestellt ist. Die Förderer freuen sich dann wieder auf interessierte Schüler. Dazu gehören der IKE, die Marianne und Emil Lux-Stiftung sowie die Wirtschaftssenioren.

Abschließend bleibt jedoch ein Wermutstropfen: Zu den beteiligten Schülerinnen und Schülern wurden deren Eltern ebenfalls zum Abschlussabend eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand.