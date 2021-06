EMA: Debatte um Namen könnte neu entflammen

Nach Entscheidung in Greifswald

+ © Archivfoto: Michael Sieber © Archivfoto: Michael Sieber

Schon Ende der 80er Jahre entbrannte am EMA eine Debatte, ob Arndt ein Wegbereiter von Fremdenfeindlichkeit war – und wenn ja, ob sein Name über einer Schule als Vorbild stehen darf.

Von Andreas Weber

Mit der Senatsentscheidung der Uni Greifswald vom 18. Januar, den Namen „Ernst Moritz Arndt“ abzulegen, könnte in Remscheid die Debatte neu aufflammen. Von den Nationalsozialisten so benannt, trägt das EMA-Gymnasium seit 1937 den Namen von Ernst Moritz Arndt. Der Schriftsteller, Historiker, Freiheitskämpfer und Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung lebte von 1769 bis 1860. Arndt galt als Patriot, wird von Geschichtsforschern aber aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen mit hoher Skepsis bewertet und als Vertreter des frühen deutschen Nationalismus eingestuft.

Schon Ende der 80er Jahre entbrannte am EMA eine Debatte, ob Arndt ein Wegbereiter von Fremdenfeindlichkeit war – und wenn ja, ob sein Name über einer Schule als Vorbild stehen darf. Als Hans Heinz Schumacher im Sommer 2005 die Leitung des EMA übernahm, entfalteten die drei Initialen gerade wieder einmal Sprengkraft.

„Ehemalige wollten den guten Namen EMA nicht verlieren, andere wollten Arndts Wirken kritisch hinterfragen“, erinnert sich Schumacher. Die Schulkonferenz votierte 2006 mit 23:1-Stimmen für eine Namensänderung und regte den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker als würdigen Ersatz an. Der Rat der Stadt folgte indes dem Ansinnen nicht.

Mit zwei Stimmen Mehrheit setzten sich damals die Befürworter durch, die mit Ernst Moritz Arndt am Gymnasium weitermachen wollten. „Wir haben damals unsere Hausaufgeben gemacht“, stellt Hans Heinz Schumacher fest und fügt hinzu: „Wir sind aber auch bis heute der Meinung, dass Arndt nicht der geeignete Namensgeber ist.“

Im Geschichtsunterricht werden alle Schüler mit Arndt konfrontiert

Wenn nach der Entscheidung in der Ostsee-Küstenstadt das Für und Wider in Remscheid noch mal aufgerollt wird, sollte, so Schumacher, der Impuls aus dem Klassenraum kommen: „Die Schülerschaft müsste ein Zeichen geben, dass sie über den Namen Ernst Moritz Arndt nachdenken möchte.“

Die Grundlagen für eine Beurteilung werden bei allen Gymnasiasten an der Elberfelder Straße gelegt. Jeder Schüler ab der neunten Klasse wird im Geschichtsunterricht mit Ernst Moritz Arndt vertraut gemacht. Mit einem Menschen, der in seinen Schriften forderte, dass sich deutsches und jüdisches Blut nicht vermischen dürfe, aber auch in Reiseberichten begeistert von fremden Kulturen berichtete.