Eltern und Gäste lesen die ganze Woche im „Himmelszelt“ vor

Vorlesetag

+ © Roland Keusch Brachte Kindern des „Himmelszelts“ dieses Bilderbuch nahe: RGA-Redakteur Thomas Wintgen. © Roland Keusch

Kindertagesstätte legt großen Wert auf den Vorlesetag.

Bereits vor dem heutigen Internationalen Vorlesetag hat die Evangelische Kindertagesstätte „Himmelszelt“ die gesamte Woche dem Thema gewidmet; Kinder brachten ihre Lieblingsbücher mit oder gingen in die Zentralbibliothek. Am Dienstag war der Vorlesetag mit den Eltern – gestern und heute kamen und kommen weitere Vorleser in die Einrichtung – zum Beispiel Viola Fey (Bergische Symphoniker), Feuerwehr-Chef Guido Eul-Jordan, Werner Brück (Die Brücke) oder RGA-Redakteur Thomas Wintgen.

Die Einrichtung hat eine gut sortierte Bibliothek mit zahlreichen Bilder- und Kinderbüchern in einem eigens dafür reservierten Zimmer. Darin hängen auch immer wieder neu bestückte Rucksäcke mit Büchern, die die Kinder über das Wochenende mit nach Hause nehmen dürfen, berichtet Erzieherin Eva Frommenkord. In ihrer Gruppe hörten und erlebten die Kinder Lustiges wie Besinnliches: dass „Anderssein“ nichts Schlimmes ist. s.n.