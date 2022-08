Tierheim Lennep: Hoffest und eine Hundedame

Tier der Woche: Elli sucht ein Zuhause.

Remscheid Elli, weiblich, geboren am 25. Dezember 2015 und als Abgabe im Tierheim seit dem 6. Juli 2022, ist ein Golden Retriever/Australian Shepard Mix. Auch für sie sucht das Team des Tierheims ein neues Zuhause.

Elli hat viel Energie. Mit ihren Gassigängern geht sie gerne spazieren. An der Leinenführigkeit muss noch etwas gearbeitet werden. „Menschen, auch Kindern gegenüber ist sie sehr lieb. Außerdem ist sie wachsam“, teilt das Tierheim-Team mit. Und fügt hinzu, dass Elli sich über einen eingezäunten Garten im neuen Zuhause wohl freuen würde.

Das Tierheim Remscheid-Radevormwald, Schwelmer Straße 86, ist mittwochs von 14 bis 16 Uhr, samstags von 14 bis 16 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet; Tel: 021919 - 64 252, E-Mail: kontakt@tierheim-remscheid.de

Tierheim-Hoftrödel am 20. August

Der Tierschutzverein Remscheid und Rade, der das Tierheim an der Schwelmer Straße betreibt, lädt zum Hoftrödel für den guten Zweck. Am Samstag, 20. August, werden zahlreiche Gegenstände wie Sachspenden und Haushaltsauflösungen angeboten, außerdem gibt es eine Cafeteria. Die Einnahmen seien für Verein und Tierheim existenznotwendig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Immerhin würden rund zwei Drittel des Gesamtetats aus Spenden und solchen Events generiert. Insbesondere die stark gestiegenen Energiekosten seien enorm schwierig.

Der Trödel dauert von 11 bis 17 Uhr. Sachspenden nicht mitbringen, da das Lager voll ist. -AWe-