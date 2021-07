Elektromobilität: EWR und Gewag nehmen Ladesäule in Betrieb

Nachhaltigkeit

Gemeinsam wollen EWR und Gewag E-Mobilität auch Bewohnern von Mehrfamilienhäusern einfacher machen. Dafür stehen (v.l.) Gewag-Prokurist Hans-Werner Walter, EWR-Chef Prof. Dr. Thomas Hoffmann, EWR-Sprecher Klaus Zehrtner und Gewag-Vorstand Hans-Jürgen Behrendt ein.

In Hasenberg nahmen EWR und Gewag eine Ladesäule in Betrieb. Dabei ist die Zahl der E-Fahrzeuge in Remscheid gering – noch.

Von Tristan Krämer

Mit einem gemeinsamen Ladesäulenprojekt wollen die EWR GmbH und die Wohnungsbaugesellschaft Gewag die Elektromobilität in Remscheid nach vorn bringen. Dazu wurde am Donnerstag eine neue Ladestation an der Emil-Nohl-Straße in Hasenberg offiziell in Betrieb genommen. Es ist die erste Ladesäule in Lennep. Doch wie weit ist die Elektromobilität in Remscheid wirklich? Der RGA gibt Antworten.

Wie viele Ladesäulen gibt es in der Stadt?

Die Station an der Emil-Nohl-Straße ist die fünfte der EWR im Stadtgebiet. Zudem können Elektrofahrzeuge in der Tiefgarage unter dem Theodor-Heuss-Platz, am Friedrich-Ebert-Platz, auf dem Parkplatz von Möbel Knappstein an der Neuenkamper Straße sowie auf dem benachbarten Stadtwerkegelände aufgeladen werden. An allen Säulen „fließt“ 100 Prozent Ökostrom, betont die EWR. Für dieses Jahr ist die Realisierung weiterer Standorte geplant: am H2O, nahe des Röntgen-Museums sowie an der Kreuzbergstraße in Lüttringhausen. Darüber hinaus bieten Unternehmen öffentliche Lademöglichkeiten an. Am Parkplatz der Eschbachtalsperre hat mit der BEW ein weiterer Energieversorger Ladesäulen aufgestellt.

Was ist das Besondere an der neuen Hasenberger Station?

Bei der Wahl des Standorts haben die Kooperationspartner darauf geachtet, die Lademöglichkeit innerhalb eines Quartiers zu platzieren und damit auch die Bewohner von Mehrfamilienhäusern zu erreichen. „E-Fahrzeuge werden da aufgetankt, wo sich die Nutzer längere Zeit aufhalten: bei der Arbeit, beim Einkaufen oder zu Hause“, erklärt Prof. Dr. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der EWR. Während Privathaushalte in Ein- oder Zweifamilienhäusern einen eigenen Anschluss installieren können, gestaltet sich das bei Mehrfamilienhäusern schwierig. EWR und Gewag wollen aber auch deren Bewohnern das E-Tanken ermöglichen. „Im Quartier Hasenberg gibt es rund 1000 Haushalte in Gewag-Wohnungen. Sie wollen wir mit der neuen Ladesäule erreichen“, so Gewag-Vorstand Hans-Jürgen Behrendt.

Lesen Sie auch: Elektromobilität ist eine Chance für die Region

Wie groß ist das Interesse an E-Mobilität in Remscheid?

Laut Kraftfahrtbundesamt waren zum 1. Januar 2019 von den mehr als 61 000 in Remscheid gemeldeten Pkw gerade einmal 61 mit reinem Elektroantrieb unterwegs.

BERATUNG EWR Maren Koppelberg Tel. 16 45 42, E-Mail: m.koppelberg@ewr-gmbh.de; Peter Erken Tel. 16 45 40, p.erken@ewr-gmbh.de STADT Nicole Schulte Tel. 16 33 44 oder Monika Meves Tel. 16 33 13 APPS Eine Übersicht über Lademöglichkeiten bieten zahlreiche Apps für das Smartphone. Einfach entsprechendes Stichwort im App-Store eingeben.

Der Trend ist aber eindeutig: Im Vergleich zu 2018 (38) sind es ein Drittel mehr, im Vergleich zu 2017 (25) sogar mehr als doppelt so viele. Hinzu kommen – Stand Anfang 2019 – 77 Plug-in-Hybride, die zum Teil ebenfalls elektrisch betrieben werden. Dass das Interesse der Remscheider groß ist, merkt auch Marcel Obst, Experte für E-Mobilität bei der EWR. „Bei uns rufen täglich drei bis vier Menschen an, die sich über die Installation von Ladestationen in ihrem Zuhause informieren wollen. Hinzu kommen Anfragen von Industriekunden“, sagt Obst.

Wie viel kostet das Tanken an den EWR-Stationen?

Das Laden selbst ist bis Ende 2019 kostenlos. Getankt wird über eine Ladekarte, die auf der Webseite der EWR beantragt werden kann. Für Kunden der EWR sowie der Gewag ist die Karte kostenlos, für alle anderen beträgt der einmalige Einrichtungspreis 50 Euro. 2020 soll ein Bezahlsystem an den Ladesäulen eingerichtet werden. Trotzdem bleibt das Stromtanken deutlich günstiger als das Tanken mit Benzin, wie Klaus Zehrtner an einer Beispielrechnung deutlich macht. Bei einem kalkulierten Preis von 1,50 pro Liter Super-Benzin und 26 Cent pro Kilowattstunde EWR-Ökostrom beträgt die Ersparnis auf 100 Kilometer rund 50 Prozent.

Wie funktioniert das Tanken an einer E-Ladesäule?

Denkbar einfach: Säule per Ladekarte freischalten, Säule und Fahrzeug per Kabel verbinden – fertig.

Wie viele Privathaushalte mit E-Ladestationen gibt es?

In Remscheid sind erst rund zehn sogenannter „Wallboxen“ – Ladestationen, die an der Wand angebracht werden – im Einsatz. EWR-Sprecher Klaus Zehrtner verweist auf die Möglichkeit, Förderprogramme zu nutzen. Die EWR berieten zu dem Thema. Außerdem lege der Versorger Wert auf den lokalen Charakter der privaten Stationen. „Beim Einbau setzen wir auf die Kompetenz des lokalen Elektrohandwerks“, so Zehrtner. Die Gewag achtet bei Bauvorhaben darauf, dass die technischen Voraussetzungen für eine Installation gegeben sind.