Elektro trifft Sand: Ferryn & Moses legen im Stranddeck auf

Hier sind die Remscheider DJs zu hören.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sie wollen ein Zeichen setzen – und das weltweit. Bei der Aktion „DJs for World Piece“ von Radio Kosmos legt auch das DJ-Duo Ferryn & Moses aus Remscheid auf. Radio Kosmos ist eine Podcast-Radioshow. 2022, als der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine startete, unterbrach der Radiogründer die 15-Jahr-Feier und startete stattdessen die DJ-Mix-Serie „DJs for World Peace“ mit vielen internationalen DJs aus der elektronischen Clubkultur – und sie läuft weiter als Zeichen der Liebe und des Friedens, der von der Clubkultur ausgeht. Musik als Symbol für weltweiten Frieden, Liebe, Harmonie und gegenseitigen Respekt.

Mindestens einmal im Monat sind Ferryn & Moses hier exklusiv mit einem 60- bis 120-Minuten-Mix zu hören. Er ist über Mixcloud und YouTube verfügbar. Dort wechseln sich die beiden ab. Einmal gibt es einen Deep House-, House- und Mainstream-Mix, das nächste Mal einen Kay-Moses-Mix mit melodischer und progressiver Art, gemischt mit Techno. Hinzu kommt alle vier Wochen die Ferryn & Moses Radio Show im brasilianischen Radio.

Wer die beiden live sehen will, hat dazu im Stranddeck Bochum Gelegenheit: Bei einem Cocktail und in einem Liegestuhl im Sand kommen die Fans von elektronischer Musik am kommenden Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr dort auf ihre Kosten. Das Wetter soll grandios werden. Auch am 29. Juli, ab 18 Uhr, am 13. August, ab 14 Uhr, und am 2. September, ab 16 Uhr, legen die beiden im Stranddeck auf. „Aktuell produzieren wir zudem noch zwei, drei neue Sachen und sind an etwas Größerem dran“, sagt DJ Moses. Mehr darf er allerdings noch nicht verraten.

Anfragen gibt es derzeit zudem aus dem Ausland: Portugal, Niederlande, Polen. Ferryn & Moses sind vor allem für ihre Mashups und Bootlegs bekannt. „Den richtigen Track zur richtigen Zeit“ ist das Motto der beiden. „Is it Love“ und „Rebell Yell“ waren die zuletzt veröffentlichten Remixe.

Mehr Musik gibt es hier: www.ferrynandmoses.eu