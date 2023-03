Eisernstein: Wettbewerb für den Kreisel

In etwa zwei Jahren soll, nach mehr als zwei Jahrzehnten der Planung, an dieser Stelle ein Kreisverkehr sein.

Die Bezirksvertretung Lüttringhausen sucht nach Vorschlägen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Ende diesen, Anfang nächsten Jahres sollen die Bauarbeiten am Verkehrsknotenpunkt Eisernstein in Lüttringhausen beginnen. Wenn es dann später an die Gestaltung der Mittelinsel des Kreisverkehrs geht, möchte die zuständige Bezirksvertretung (BV) ein Wörtchen mitreden. Dass man sich die Option offen halten möchte, einen Teil der Insel künstlerisch zu gestalten, darauf hatte sich BV bereits im Dezember geeinigt. In der Sitzung in dieser Woche entschieden die Bezirksvertreter nun, dafür einen Wettbewerb auszuloben.

„Wir möchten ein geordnetes Verfahren, bei dem jeder Interessent einen Vorschlag einreichen kann“, erklärte Dr. Gerlit Dietrich für die SPD, die den Antrag zusammen mit den Grünen gestellt hatte. Demnach soll eine Jury aus BV-Mitgliedern, einem Vertreter der Technischen Betriebe (TBR) und gegebenenfalls weiterer Institutionen wie dem Heimatbund gebildet werden, die eine Vorauswahl trifft. Die endgültige Entscheidung fällt dann die BV.

Ein Vorschlag, bei dem die CDU gerne mitzog, wie Sebastian Hahn für seine Fraktion deutlich machte: „Deswegen hätten wir den Antrag auch gerne mitformuliert.“ Allein das vorgeschlagene Preisgeld sei aus Sicht der Christdemokraten überflüssig, so Hahn: „Da hat Lüttringhausen zuletzt genug Gemeinsinn bewiesen, dass das auch unentgeltlich gehen wird.“ Nach ein paar sprachlichen Anpassungen wurde der Antrag einstimmig angenommen.

Ziel sei es nun, eine Gestaltung zu finden, bei der jeder weiß: „Ich bin in Lüttringhausen“, sagte Bezirksbürgermeister Jürgen Heuser (SPD). Heuser hatte in einem RGA-Interview im Januar angeregt, dafür auch die Lüttringhauser Unternehmen mit ins Boot zu holen. Als Vorbild nannte er die Kreisverkehre in den Nord-Kommunen des Oberbergischen Kreises. So wurde in Radevormwald ein Kreisverkehr von Kuhn Edelstahl gestaltet, in Hückeswagen einer vom Maschinenbauer Klingelnberg und am Ortseingang zu Wipperfürth ist auf einem Kreisel eine Skulptur des Verpackungsherstellers Jokey Plastik zu sehen.

Egal, wie die Mittelinsel später aussehen soll, zusätzlich zur Gestaltungsidee braucht es voraussichtlich noch einen Sponsor. Mittel für ein Kunstwerk oder eine andere Gestaltung sind im derzeitigen Ansatz für den Umbau nämlich nicht vorgesehen.