Neues Wohngebiet Eisernstein: Viele Bauherren sagen ab

Beim Verkauf der Grundstücke in Lüttringhausen muss die Stadt auf eine Reserveliste zurückgreifen.

Remscheid. Steigende Zinsen, wachsende Baukosten und fehlende Handwerker – diese drei Faktoren seien die Ursache dafür, dass der Verkauf von Baugrundstücken in Lüttringhausen schleppender als gedacht vorangeht. Dies berichtet Wirtschaftsförderer Ingo Lückgen über das neue Viertel, das auf dem Gelände der Grundschule Eisernstein Konturen annimmt. „Die Zahl der Absagen ist höher als die konkreten Zusagen“, zieht er eine erste Bilanz über die Verkaufsaktion der Remscheider Stadtverwaltung.

Sie hatte am 18. Januar ausgelost, wer die Baugrundstücke erwerben darf. Denn: 180 Bewerber hatten sich ursprünglich für 17 Grundstücke bei der Verwaltung gemeldet. Das Glück entschied somit bei einem Treffen im Leibniz-Gymnasium unter notarieller Aufsicht darüber, wer sich den Traum von einer Doppelhaushälfte oder einem Einfamilienhaus erfüllen kann.

Doch: In vielen Fällen kam der Deal offenbar nicht zustande. „Die aktuelle Situation, vor allem auf dem Finanzierungsmarkt, stellt Bauherren vor große Herausforderungen“, berichtet Ingo Lückgen. So mancher habe noch einmal genau nachgerechnet, ob er sich das Zuhause Am Schützenplatz in Lüttringhausen angesichts steigender Kosten und veränderter Rahmenbedingungen leisten kann, und entschied sich dann doch gegen den Kauf. Voraussetzung dafür ist eine Finanzierungsbestätigung der Bank, die zwingend vorgelegt werden muss.

Neue Wohnsiedlung Eisernstein: Nachrücker haben zwei Monate für eine Finanzierung Zeit

Und so können nun jene Bewerber Hoffnung schöpfen, die bei der Auslosung einen Platz auf der Reserveliste ergattert hatten. Was sich dahinter verbirgt, erklärte Frank Schulze vom Liegenschaftsamt beim Ortstermin im Leibniz-Gymnasium. „Sie kommen dann zum Zug, wenn sich die Gewinner gegen einen Vertragsabschluss entscheiden. Dann schreiben wir die Interessenten an, die nachrücken können.“ Auch sie haben zwei Monate Zeit, die Bestätigung ihrer Bank vorzulegen – wenn bei ihnen denn überhaupt noch Interesse besteht.

Ingo Lückgen spricht davon, dass die Beratung der Interessierten sehr intensiv sei. Sie müssen nicht nur darlegen, wie sie ihr Projekt, das auf Erbbaubasis konzipiert ist, finanzieren wollen. „Sie müssen zusätzlich diverse Öko-Aspekte beachten“, fügt der Wirtschaftsförderer mit Blick auf das Wohngebiet hinzu, in dem Dachbegrünung oder auch Solartechnik Einzug halten soll.

Lesen Sie auch Eisernstein: Wettbewerb für den Kreisel Eisernstein: Wettbewerb für den Kreisel

Was ist das Wohnbaugebiet Eisernstein?

Es ist ein Gebiet, das die Stadt Remscheid in Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben entwickelt – und unter Eigenregie vermarktet, ohne einen Investor zwischenzuschalten. Ergänzt wird die neue Siedlung durch drei Mehrfamilienhäuser mit über zwanzig Wohneinheiten. Für jedes dieser Objekte soll es eine Konzeptvergabe geben, wobei interessierte Unternehmen mit ihren jeweiligen Plänen punkten können. Auf der Grundlage eines Kriterienkatalogs soll über den Verkauf der Grundstücke entschieden werden.

Während in den kommenden Monaten in Eisernstein die ersten Spatenstiche erfolgen dürften, ist eine weitere Siedlung noch Zukunftsmusik. „Das neue Wohngebiet auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes an der Düppelstraße ist in Vorbereitung. Es wird etwas größer ausfallen als das Viertel in Lüttringhausen“, erklärt Lückgen. Wie es vermarktet werden soll, stehe noch nicht im Detail fest. Wohl aber die Dimensionen: Auf dem ehemaligen Ascheplatz können 32 Doppelhaushälften entstehen, etwas weiter oberhalb auf der gegenüberliegenden Seite rund 48 Einfamilienhäuser.

Fristen und Kontakt

Zwei Monate Zeit haben Interessierte, das Erbpacht-Angebot im neuen Wohngebiet Am Schützenplatz in Lüttringhausen anzunehmen. Im Anschluss beginnt eine Frist von zwei Jahren, in denen der Bau begonnen werden muss. Die meisten Grundstücke, die zum Verkauf stehen, sind zwischen 257 und 352 Quadratmeter groß – für drei Einfamilienhäuser und 14 Doppelhaushälften. Kontakt zu den Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung ist per E-Mail möglich: liegenschaften@remscheid.de

Kommentar von Frank Michalczak: Holpriger als gedacht

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Werden die einst so begehrten Grundstücke in Lüttringhausen zum Ladenhüter? Das vielleicht nicht. Und doch erfolgt der Verkauf deutlich holpriger als es noch in der Niedrigzinsphase vermutet wurde. Diese ist beendet, so dass sich Häuslebauer nun doppelt und dreifach überlegen, ob ihnen das eigene Zuhause so viel wert ist, dass sie erhebliche finanzielle Risiken eingehen. Hinzu kommen noch die steigenden Lebenshaltungskosten, die durch Lohnerhöhungen nur bedingt abgefedert werden.

Übrigens: Es jährt sich im August zum elften Mal, dass die Grundschule Eisernstein bis auf die Grundmauern niederbrannte. Dass es so lange dauerte, bis hier ein neues Wohngebiet Konturen annimmt, ist bedauerlich. Vor allem, weil so mancher nun keine Chance mehr sieht, in der Siedlung eine Doppelhaushälfte oder ein Einfamilienhaus zu errichten. Bei den Zinssätzen der vergangenen Jahre wäre dies in manchen Fällen ganz bestimmt gelungen.