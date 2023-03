Eisernstein: Antrag zur Gestaltung des Kreisverkehrs

Worüber in der Bezirksvertretung Lüttringhausen schon weitgehend Einigkeit herrscht, gibt es nun auch als offiziellen Antrag.

Remscheid. SPD und Grüne haben für die nächste Sitzung der BV am 29. März einen Antrag zur Gestaltung des neuen Kreisverkehrs Eisernstein eingebracht. Demnach soll die Mittelinsel so gebaut werden, dass dort eine „künstlerisch anspruchsvollen Gestaltung“ möglich ist.

Was dort später zu sehen sein wird, soll durch einen Wettbewerb bestimmt werden, an dem Einzelpersonen, aber auch örtliche Firmen teilnehmen können. Eine Jury mit Vertretern der BV, des Bauamtes und der TBR soll dann eine Vorauswahl treffen, über die die Bezirksvertretung am Ende abstimmt. „Der Kreisverkehr Eisernstein wird zu einer Aufwertung der Ortsmitte von Lüttringhausen beitragen“, heißt es zur Begründung. Er solle nicht nur die Verkehrssituation verbessern, sondern das Areal auch optisch „durch mehr Grün und eine ansprechende Gestaltung“ aufwerten. -wey-