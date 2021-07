Eisbahn: Zwischenbilanz fällt durchwachsen aus

Weihnachtstreff

+ © Roland Keusch Stimmungsvolles Ambiente – nur das Wetter spielte beim Weihnachtstreff bisher nicht mit. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Regenfälle und milde Temperaturen trüben die Stimmung beim Weihnachtstreff. Ende ist am 23. Dezember.

Von Frank Michalczak

Seit knapp vier Wochen drehen Interessenten ihre Runden auf der Eisbahn am Remscheider Rathaus. Wer es weniger sportlich mag, kann Glühwein, Currywurst und Co. genießen – beim Weihnachtstreff, der unter der Regie von Schausteller Marcel Müller aus Hannover steht.

Seine Zwischenbilanz fällt „durchwachsen“ aus, wie er am Montag im RGA-Gespräch erklärt. „Die erste Woche war top. Und danach setzte der Dauerregen ein“, blickt er zurück. Dies habe dazu geführt, dass die Eisfläche zuweilen ziemlich leer blieb und an den festlich geschmückten Ständen alles andere als Hochbetrieb herrschte.

Die Niederschläge hätten sich in mehrfacher Hinsicht negativ ausgewirkt. Zum einen blieb der Besucherstrom aus, zum anderen musste die Eisbahn immer wieder von Helfern hergerichtet werden. „Hinzu kommen noch die steigenden Energiekosten“, beschreibt Marcel Müller die Folge der ungewöhnlich milden Witterung in den vergangenen Wochen.

Lesen Sie auch: Das sind die Weihnachtsmärkte 2018 in Remscheid und Umgebung

Die Schulklassen, die sich für einen Ausflug auf der Eisbahn angemeldet hatten, trotzten aber Wind und Wetter. Unterstützt von der Stadtsparkasse, können sie zum Nulltarif Schlittschuh fahren. „Bislang hat keine Klasse abgesagt. Das ist eine schöne Aktion, weil damit auch Kinder mitmachen können, deren Familien nicht viel Geld haben“, erklärt Müller, der das vorweihnachtliche Geschehen seit 2013 in Remscheid arrangiert.

EISSTOCKSCHIESSEN PROGRAMM Auch Eisstockschießen ist wieder im Angebot. Zwei Bahnen stehen interessierten Teams zur Verfügung, die gegeneinander antreten und auf glattem Untergrund Treffsicherheit beweisen wollen. Der Freizeitspaß kann für 59 Euro pro Bahn und pro Stunde erlebt werden. Weitere Infos: www. weihnachtsmarkt- remscheid.de

Bis zu 150 000 Euro müsse er allein für die Eisbahn aufbringen – vom Einsatz des Personals bis hin zu den Stromkosten und den Leihgebühren für die über 600 Quadratmeter große Bahn, die Müller hat aufbauen lassen. Möglich machen dies Sponsoren, die dafür sorgen, dass die Eintrittspreise auf der Eisbahn familienfreundlich bleiben können. Für das Tagesticket zahlen Kinder bis zwölf Jahre vier Euro, Jugendliche und Erwachsene fünf Euro. Sich ein Paar Schlittschuhe auszuleihen, kostet die Nutzer drei Euro.

Bis zum 23. Dezember gibt es noch die Gelegenheit, Pirouetten zu drehen. An diesem Abend schließt die Eisbahn und wird in den Folgetagen abgebaut. Gegen 19 Uhr ist ein großes Abschlussfeuerwerk zu erwarten, das vermutlich zahlreiche Zuschauer verfolgen werden. „Der Vortag zum Heiligabend ist erfahrungsgemäß der stärkste Tag der gesamten Saison“, weiß Müller aus jahrelanger Erfahrung. Täglich ist die Bahn bis dahin von 11 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Am Dienstag, 18. Dezember, steht der „EWR-Tag“ auf dem Programm. „Dann ist der Eintritt gratis für alle, die eine EWR-Karte vorweisen“, kündigt Müller an. Und ntürlich wird eine weitere Tradition gepflegt: Nächsten Samstag, 15. Dezember, erschallen weihnachtliche Klänge vom Rathaus. Dr. Henning Paur bläst gemeinsam mit den Brüdern Karl und Rainer Alm ab 12 Uhr vom Rathausturm auf der Trompete eine halbe Stunde lang weihnachtliche Lieder.

Von Regen hat der Organisator mehr als genug

Bleibt zu hoffen, dass dabei Eisläufer, Weihnachtstreffbesucher nicht im Regen stehen. „Denn davon hat es ja jetzt mehr als genug gegeben“, erklärt Marcel Müller, der in diesem Jahr seinen Vertrag mit der Stadt Remscheid bis 2022 verlängert hat. Bis dahin sorgt er für den vorweihnachtlichen Rahmen in der Adventszeit am Rathaus.