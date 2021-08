Einheit: Remscheid zahlt 150 Millionen Euro Aufbauhilfe

Zusammenwachsen der Bundesländer

+ © Roland Keusch Sven Wiertz fordert ein Umdenken. © Roland Keusch

Finanzielle Unterstützung für neue Bundesländer endet 2020.

Von Frank Michalczak

Mit einem Festakt im Teo Otto Theater werden am der Tag der Deutschen Einheit und das Zusammenwachsen der alten und neuen Bundesländer gewürdigt. Remscheid hat für den Aufbau Ost einen finanziellen Beitrag geleistet: 150,1 Millionen Euro musste die Stadt seit 1991 aufbringen, bilanziert Stadtkämmerer Sven Wiertz (SPD).

Die Höhe der Abgabe ist von den Einnahmen bei der Gewerbesteuer abhängig, die Unternehmen an die Kommune zahlen. Einen Teil von diesem Erlös muss die Stadt Jahr für Jahr an den Fonds Deutsche Einheit überweisen – 2008 waren es in der Spitze 6,1 Millionen Euro. 2018 stellte Remscheid 4,4 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld fehlt auf der Haben-Seite.

+ Standpunkt von Tristan Krämer

„Jeder Euro, den wir zahlen mussten, ist kreditfinanziert“, erklärt Wiertz. So gesellt sich zu den Zahlungen an den Fonds in Höhe von 100 Millionen die Zinsbelastung, die sich im Laufe der vergangenen 28 Jahre immer weiter auftürmte: Dafür musste Remscheid seit 1991 rund 50 Millionen Euro zahlen. Aus Sicht von Stadtdirektor Sven Wiertz war es eine „nationale Aufgabe“, den Osten der Republik aufzubauen. Nun müsse aber die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen Regionen Deutschlands in den Fokus rücken. „Förderung und Entlastung darf nicht vom Kompass abhängen“, betont der Stadtdirektor, der auf das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ verweist.

Rund 70 hoch verschuldete Kommunen, darunter Remscheid, haben sich darin zusammengeschlossen, um auf ihre Lage in Bund und Ländern hinzuweisen. „In diesen Städten und Gemeinden lebt ein Achtel der deutschen Bevölkerung. Die Kommunen verfügen über so gut wie keine finanziellen Spielräume mehr“, erklärt der Kämmerer das Bündnis, in dem Wuppertal ebenso engagiert ist wie Saarbrücken oder Pirmasens. Es fordert vom Bund unter anderem einen Altschuldenfonds, damit die betroffenen Städte ihre Kredite tilgen können. Zudem müssten sie bei den Sozialkosten entlastet werden – etwa bei finanziellen Hilfen für Hartz-IV-Empfänger.

2020 fallen Überweisungen an den Fonds Deutsche Einheit weg

2020 fallen die Überweisungen an den Fonds Deutsche Einheit weg, erklärt Wiertz. Dennoch werden die Zahlungen auch in Zukunft den Haushalt der Stadt belasten. Mit rund 800 000 Euro Zinsen für die aufgenommenen Darlehen rechnet der Kämmerer pro Jahr. Insgesamt steht Remscheid mit 560 Millionen Euro bei den Banken in der Kreide – knapp ein Fünftel von dem Geld floss in die neuen Bundesländer, die Zinsen für die Kredite sind dabei nicht inbegriffen.