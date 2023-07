Einen Monat legales Radfahren auf der Allee: Wie läuft’s?

Seit vier Wochen ist die Alleestraße auch für den Radverkehr freigegeben. So läuft es gerade und das passiert, wenn die Regeln gebrochen werden.

Remscheid. Seit vier Wochen dürfen Radfahrerinnen und Radfahrer die Alleestraße befahren – jetzt auch legal. Die Stadt hat die Einkaufsstraße für eine sechsmonatige Testphase freigegeben und sie entsprechend beschildert – und sammelt währenddessen die Erfahrungen aller Nutzerinnen und Nutzer. Danach soll entschieden werden, ob die Alleestraße dauerhaft für den Radverkehr geöffnet wird. Denn die stellt für die Radfahrerinnen und Radfahrer die schnellste und einfachste Verbindung durch die Innenstadt dar. Wir haken beim Team Radverkehr der Stadt nach.

Wie sind die ersten vier Wochen gelaufen?

Die Meinungen sind gemischt, sagt Nikita Brilovics von der Verkehrsplanung. „Wir haben viele positive, aber auch ein paar negative Rückmeldungen bekommen.“ Letztere seien jedoch immer mit dem Kommentar versehen gewesen: „Wenn es Regeln gibt und der Radfahrer in der Mitte der Alleestraße fährt, dann ist eine Öffnung okay.“ Die Stadt habe vorab mit dem Seniorenbeirat und zuletzt auch mit mobilitätseingeschränkten Personen gesprochen. „Wir möchten nicht, dass sie das Empfinden haben, die Alleestraße sei unsicher“, sagt Brilovics. „Wir sehen es unproblematisch – appellieren aber an alle, gegenseitig Rücksicht zu nehmen.“ Unfälle seien dem Team Radverkehr bislang nicht gemeldet worden.

Wie viele haben bislang an den Befragungen teilgenommen?

Die Fragebögen der Stadt am Stand haben etwa 30 Personen ausgefüllt, hinzu kommen die Online-Fragebögen. Also insgesamt etwa 40.

Wo kann ich meine Meinung dazu sagen?

Entweder an den Info-Ständen, an denen die Stadt Anfang August, Mitte September und Ende Oktober auf der Allee wieder Fußgänger und Radfahrende befragt, oder per E-Mail. Hier können auch andere radbezogene Fragen gestellt oder Hinweise gegeben werden:

radverkehr@remscheid.de

Welche Regeln gelten für den Radverkehr auf der Allee?

Radfahrerinnen und Radfahrer sollten Folgendes beachten: Fußgänger haben Vorrang. Bitte nur Schrittgeschwindigkeit fahren und ausreichend Abstand zu Fußgängern halten. Sollte es eng werden, lieber absteigen und schieben. Rücksichtsvoll fahren – besonders, wenn Kinder oder mobilitätseingeschränkte Personen auf der Allee unterwegs sind. Nikita Brilovics macht klar: „Wenn sich die Radfahrenden nicht an die Regeln halten oder Unfälle passieren, dann wird die Freigabe vorzeitig beendet. Bisher halten sie sich aber an die Regeln. Wir sind zufrieden.“ Um darauf hinzuweisen, will das Team Radverkehr weitere Schilder an der Allee aufhängen. Ihre Aufschrift: „Gemeinsam mit Rücksicht.“

Wie geht’s jetzt weiter?

Die Verkehrsplaner sammeln weiter Meinungen – und zählen jede Woche einmal für eine Stunde die Radfahrenden auf der Allee, immer zu unterschiedlichen Zeiten. Während man anfangs 8 in einer Stunde, also alle 10 Minuten einen Radfahrer, zählte, seien es letzte Woche schon 17 gewesen.