Wo entstand diese Aufnahme?

Im Vergleich zum Rätselbild der vergangenen Woche haben wir diesmal ein etwas neueres Exemplar. 1990 entstand diese Aufnahme. Aber wissen Sie auch wo? Dann schicken Sie die Lösung, gerne verbunden mit einer persönlichen Anekdote, bis 3. August an RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, E-Mail: redaktion@rga.de

Unser Foto der Vorwoche zeigte den Hof Güldenwerth: Eine Straße, die eigentlich fünf Straßen sind

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Ulrike Prang muss es wissen. Norbert Denne aber auch. Beide haben sie unser Rätselfoto von letzter Woche mit Leichtigkeit gelöst. Und mit einer Art familiären Vorteil. „Das ist die Hofschaft Güldenwerth“, schreibt uns Norbert Denne – und löst auch gleich auf, woher er das so sicher weiß:„Das Haus im Vordergrund gehörte meinen Großeltern mütterlicherseits.“ Dort habe man viele Familienfeste gefeiert. Ganz ähnlich auch bei Ulrike Prang: „Meine Großeltern haben dort mit acht Kindern gewohnt“, erinnert sie sich. „Bei Familienfesten waren wir als Kinder, Enkelkinder und Urenkel mit über 30 Personen in dem kleinen Häuschen.“ Denn, das weiß ja schon der Volksmund: Platz ist eben in der kleinsten Hütte.

+ Mehr als 60 Jahre alt ist unser Rätselfoto der Vorwoche, es zeigt den Hof Güldenwert. © Roland Keusch

Ohne jemals dort gewohnt oder gefeiert zu haben, konnte sich aber auch Klaus Zaha an das abgebildete Häuschen erinnern. Etwa 50 Meter davon entfernt habe er im Jahr 1974 bei der Firma Peugeot Hummel & Schmidt eine Lehre als Kfz-Mechaniker begonnen, schreibt er. „Ein paar Meter weiter befand sich die Bäckerei Kurt Harzer mit seinen leckeren Teilchen. Nach der Kurve im Tal war das Tante-Emma-Lädchen Herta Dörken ansässig.“ Von dort habe er oft seinen Gesellen etwas mitbringen müssen: „Meistens Krombacher Pils. Alkohol am Arbeitsplatz – heute undenkbar.“

Über die nähere Umgebung des Häuschens weiß auch Peter Krämer einiges zu berichten: „Aus meiner Erfahrung im Rettungsdienst weiß ich noch, dass es mitunter schwer war, die richtige Hausnummer zu finden. Der Straßenverlauf in Hof Güldenwerth ist sehr verschachtelt, eigentlich sind es fünf Straßenzüge.“ Geht man zum Beispiel von der Hausnummer 20 aus geradeaus, kommt man zwar zur Nummer 54, nicht aber zum Haus Nummer 40, dafür muss man nämlich hinter der Nummer 24 in eine Nebenstraße abbiegen. Schon etwas verwirrend.

Auf die Geschichte der Ortschaft geht Heinz-Jürgen Schmitz ein: „Die Hofschaft wurde schon in den Jahren 1369 als Gühelwerde und um 1560 Gülwerde benannt. Ab 1639 trug sie den heutigen Namen und bildete eine alte geschlossene Ortschaft, die zwischen den Straßen Güldenwerth und Reinshagener Straße liegt“, schreibt er uns.

Zur ersten Erwähnung des Ortes berichtet Roland Benscheid: „Der Hof Remscheid Güldenwerth wird 1369 erstmals genannt.“ Der Name sei überliefert worden als „ein Hof, der viele Gulden wert ist“. Wohl ein Hinweis darauf, dass er sehr ertragreich war. Die Urkunde wiederum, in der der Name damals auftauchte, hat für die Remscheider Stadtgeschichte eine besondere Bedeutung. Mit ihr erteilt Graf Wilhelm II. zu Berg dem Kirchspiel Remscheid erstmalig ein wenig Selbstverwaltung, heute könnte man das als den ersten Schritt Richtung Stadtrechte deuten.

+ Das schöne Fachwerkhaus, inzwischen teilweise verschiefert, ist nach wie vor gut zu erkennen. © Roland Keusch

Der Graf verpachtete den ihm zustehenden Zehnten „zu ewigen Zeiten“ an seine „guten Kirchspielsleuten zu Remscheid“, befreite sie damit von ihren Abgaben für Gericht und Waldnutzung und übertrug ihnen die Pflicht, Kirchen zu bauen und zu unterhalten. Im Gegenzug mussten sie unter anderem jedes Jahr 20 Mark, 28 Pfund Öl und 300 Eier abliefern.

Ganz so weit denkt Petra Nitschke nicht zurück, sie erinnert sich lieber daran, dass ihre Großeltern in der Nähe wohnten. „Jede freie Minute war ich bei meinen Großeltern“, schreibt sie uns. Ihr Opa habe Schafe, Hühner und Hunde gehalten, hatte zudem einen riesigen Garten mit einem großen Kirschbaum. „Es war eine tolle Zeit. Die Zeit, in der das Bild aufgenommen wurde, war auch die Zeit, in der ich bei ständig bei meinen Großeltern war.“ Vielleicht, schreibt sie, habe sie auch mit dem Kind auf dem Fahrrad gespielt.

Die richtige Antwort wussten auch Brigitte Herbertz, Helmut Schucht, Dieter Prill, Michael Böhl und Hakon Jark.

