Eine „Stadtpartie“ gegen den Ärztemangel in Remscheid

Die Situation ist fast unverändert: Ärzte finden keine Nachfolger, wenn sie in Ruhestand gehen. Als Erfolg werten Kollegen aktuell zwei Zulassungen in Remscheid. Und es gibt zwei neue Kinderärztinnen.

Acht Kassensitze für Hausärzte sind in Remscheid derzeit frei – Hilfe soll ein neues Format bringen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Remscheid sucht neue Hausärzte. Bis zu acht Allgemeinmediziner könnten sich derzeit in der Stadt niederlassen, sagt die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Doch es mangelt, wie fast überall, an Interessenten. Deswegen versucht man es nun mit einem neuen Format.

Ende August lädt die KV den Mediziner-Nachwuchs in Bergische Städtedreieck ein. An zwei Tagen gibt es Infos über die Region, Fördermittel und Verdienstmöglichkeiten – und direkten Kontakt zu Niedergelassenen, die ihre Praxis abgeben wollen. Ähnliches veranstalte man schon länger unter dem Namen „Landpartie“, um Ärztinnen und Ärzte in ländliche Regionen zu locken, berichtet Thomas Petersdorff, Pressereferent der KV Nordrhein. Nun probiert man es zum ersten Mal in Großstädten aus. Passend dazu umgetauft in „Stadtpartie“.

Stadt- oder Landpartie sind nur ein Teil des Repertoires, das die KV inzwischen einsetzt, um Mediziner davon zu überzeugen, sich mit einer eigenen Praxis niederzulassen. Man stehe „zunehmend vor der Herausforderung, ausreichend ärztlichen Nachwuchs für die ambulante Versorgung zu generieren“, sagt Petersdorff. Deswegen zahle man bis zu 70.000 Euro Förderung für die Neugründung oder Übernahme einer hausärztlichen Praxis. Und schon seit 2008 gebe es zweimal im Jahr den Praxisbörsentag, der Suchende und Abgebende zusammenbringen soll.

Das zeigt eine gewisse Wirkung, auch im Bergischen. „In Remscheid wurden in den vergangenen zwölf Monaten drei hausärztliche Vertragsarztsitze erfolgreich nachbesetzt“, sagt Thomas Petersdorff. Jeweils gefördert mit mehreren zehntausend Euro aus dem Strukturfonds der KV. Ganz gereicht, um alle abgegebenen Praxen zu besetzen, habe das aber nicht, räumt der Referent ein: „Insgesamt fünf blieben ohne Nachfolger.“

Dass es schwieriger geworden ist, Nachfolger für Hausarzt-Praxen zu finden, ist kein Remscheider Phänomen und auch keines der KV Nordrhein. Bis 2035 werden bundesweit 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein, prognostiziert eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung. Fast 40 Prozent der Landkreise seien dann unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht.

Die Gründe sind vielfältig. Neben der Demografie – auch bei den Ärzten gehen nun die Baby-Boomer in Rente – kann man unter anderem einen „stetigen Trend zur Anstellung“ beobachten, wie es die Kassenärztliche Bundesvereinigung beschreibt. Arbeitszeiten jenseits der 60 Wochenstunden verbundenen mit wirtschaftlichem Risiko wirken auf viele junge Mediziner nicht mehr attraktiv.

Von einer Unterversorgung sei Remscheid aber noch weit entfernt, betont KV-Pressereferent Petersdorff. Ein Hausarzt pro 1600 Patienten rechnet die KV, 70 sogenannter Kassensitze stehen der Stadt also eigentlich zu. Weil dieser Wert um zehn Prozent überbelegt werden darf, könnten sich hier also maximal 77 Allgemeinmediziner niederlassen. Derzeit seien 69 Sitze vergeben, erklärt Petersdorff, das entspreche 96 Prozent. Von einer Unterversorgung spreche man ab 75 Prozent.

Damit es gar nicht soweit kommt, gibt es verschiedene Ansätze. Der Marburger Bund zum Beispiel fordert seit Jahren mehr Medizin-Studienplätze an deutschen Unis. Einige Landkreise finanzieren derweil Medizinstudenten ihr Studium im Ausland, die sich im Gegenzug verpflichten, Hausarzt in der jeweiligen Region zu werden. Und die Robert-Bosch-Stiftung fördert Pilotprojekte zum Aufbau regionaler Gesundheitszentren.

Die KV Nordrhein setzt darauf, Ärztinnen und Ärzte für eine eigene Praxis zu begeistern. Zum Beispiel mit der „Stadtpartie“. Unterstützung bekommt sie dabei von der Stadtverwaltung. Mit der Sicherstellung der ambulanten Versorgung habe man eigentlich nichts zu tun, sagt Jens Pfitzner, Leiter des Gesundheitsamtes: „Das ist Sache der KV.“ Doch bei der „Stadtpartie“ mache man gerne mit. „Jede Chance, die wir bekommen, Remscheid zu präsentieren, müssen wir nutzen“, so Pfitzner. Eine gute ärztliche Versorgung liege ja im Interesse der ganzen Stadt.

Tipps

Falls die eigene Hausarztpraxis ohne Nachfolger schließt und die Suche nach einer neuen erfolglos bleibt, rät die KV Nordrhein, sich an die Hotline 116 117 oder per E-Mail die Remscheider Kreisstelle zu wenden.

kreis.remscheid@kvno.de

Kommentar von Sven Schlickowey: Richtige Bedingungen

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Landarzt ist halt nur im ZDF schön, hat Volker Pispers mal gesagt. Einen sechsstelligen Betrag in einen Job mit selbstausbeuterischen Arbeitszeiten und Bürokratie-Frust-Garantie zu investieren, ist halt nicht jedermanns Sache. E

ine mögliche Lösung wären wohl kommunale Gesundheitszentren, in denen angestellte Hausärzte und grundversorgenden Fachärzte sowie idealerweise auch Pflegekräfte Hand in Hand arbeiten. Das medizinische Personal kümmert sich vor allem um die Patienten, den Papierkram übernehmen andere. Natürlich nur da, wo sich niemand findet, um eine bestehende Praxis als Selbstständiger zu übernehmen. Und wenn wir ganz schlau sind, dann lernen wir sogar aus der Vergangenheit, insbesondere aus der Privatisierungswelle im Krankenhauswesen, und schließen gewinnorientierte Unternehmen davon aus.

Landarzt kann nämlich auch außerhalb des TV-Vorabends schön sein. Wenn die Bedingungen stimmen.