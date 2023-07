Eine Stadt mit 3 Prozent Leerstand – wie geht das?

Hanau bei Frankfurt hat nicht nur ein großes Stadtmarketing, sondern nutzt intensiv das kommunale Vorkaufsrecht.

Von Björn Boch

Remscheid/ Hanau. Die Geschichte, die sie in Hanau am liebsten erzählen, handelt von einem Spielwarenladen. Sie geht so: Als der bisherige Betreiber altersbedingt aufhören will, kommen die Immobilie und das Ladenlokal eben nicht auf den freien Markt, wie es in so vielen anderen Städten Usus ist. Stattdessen wendet sich der Eigentümer an die Stadt, weil er ahnt, dass möglicherweise die von der Stadt erlassene Vorkaufsrechtssatzung greift. Weil der Laden eine prominente Stelle im Einzelhandelskonzept einnimmt. „Wir wollten nicht den nächsten Laden für Internet oder Mobilfunk haben“, berichtet Daniel Freimuth, operativer Leiter der Hanau Marketing GmbH. Der Plan: Zur Not selbst eine Weile den Spielwarenladen betreiben. Bis sich ein Interessent oder ein neues Konzept findet, das an den Standort passt.

Dazu kommt es nicht. Aus dem Traditionsgeschäft Brachmann wird „Glücks Spielzeugkiste“. Ralph Glück hat den Laden übernommen, er hat bereits zwei Geschäfte in der Region. Eigentlich, so erzählt er beim RGA-Besuch vor Ort, seien er und seine Frau Sandra sicher gewesen: Ein drittes macht keinen Sinn. Nach dem Gespräch mit Hanau Marketing sagten sie: Doch. Das machen wir.

Also wurden sie Mieter bei der Stadt – und hatten ihren dritten Spielwarenladen. „Die Miete ist fair, die Stadt hilft schnell und wir haben sofort einen Ansprechpartner, wenn wir einen benötigen“, sagt Ralph Glück. Dieses Gesamtpaket sei entscheidend gewesen. „Das Modell Hanau könnte man theoretisch in jede Stadt übertragen“, ist sich Glück sicher.

Natürlich funktioniert das Konzept von Hanau Marketing nicht nur mit Willen und Bereitschaft. Rund 20 Personen arbeiten dort, das Budget liegt im einstelligen Millionenbereich. 51 Prozent gehören dem Handelsverband Hessen, 49 Prozent der Stadt. Letztere hat im Alltag den Hut auf – und steuert das Geld bei. Dazu kommen Fördermittel vom Bund und vom Land Hessen.

+ Ralph Glücks Spielwarenladen steht exemplarisch für das Konzept, das in Hanau verfolgt wird. © Björn Boch

Hanau ist, verglichen mit Remscheid, eine reiche Stadt, gelegen im Speckgürtel von Frankfurt am Main. Kassenkredite kennt man hier nicht, nur Schulden, die einen Gegenwert haben, also investive Kredite für Schulen, Kitas – oder eben Stadtentwicklung. Hanau Marketing hat genau diesen Schritt über die Jahre vollzogen: vom Marketing zur Stadtentwicklung.

Dennoch wäre es falsch, das Konzept von Hanau Marketing auf Geld zu reduzieren. Die Gesellschaft sitzt in der alten Hanauer Bibliothek, die Räume könnte man wohlwollend als „nostalgisch charmant“ beschreiben. Oder eben als das, was sie sind: alt und dringend sanierungsbedürftig. Unvorstellbar, dass hier eine Bank oder Versicherung Geschäfte machen würde.

Aber Daniel Freimuth und sein Team improvisieren gerne. Da finden dann abends rund um eine große Couch und einen Kasten Bier schon mal Komplizenabende statt. Mit allen, die etwas für und mit Hanau bewegen wollen. Oder im Innenhof wird spontan, mitten in der Pandemie, eine corona-konforme Gastronomie ins Leben gerufen. Freimuth selbst steht für Improvisation. Er war Journalist, kam dann als Flüchtlingskoordinator zur Stadt und ist irgendwann „ins Marketing reingeschlittert.“

3 Prozent – so hoch ist die Leerstandsquote in der Kern-Innenstadt. Ein Traumwert. Der Grundstein für den Erfolg und die Arbeit von Daniel Freimuth und seinem Team wurde vor Jahren gelegt, mit einem großen Innenstadtumbau. Es gab einen „wettbewerblichen Dialog“ zur Gestaltung der Innenstadt, ein Vergabeinstrument der EU, das Hanau als eine der ersten Städte nutzte.

Neben dem Neubau eines Einkaufszentrums entstanden eine Bibliothek, ein modernes Kino, neu gestaltete Plätze in der Innenstadt – „all das musste nicht in Einzelverfahren vergeben werden, sondern konnte im Gesamtpaket ausgeschrieben und entwickelt werden“, berichtet Freimuth. Es war der vielzitierte „große Wurf“.

Das Einkaufszentrum sei „extrovertiert“ geplant worden. Fünf verschiedene Gebäude, man muss immer wieder nach draußen. Einer der Hauptmieter ist die Stadt mit ihrer Bibliothek. Die bringt Frequenz für die City, die Besucherzahlen haben sich verdoppelt. „Zur Entwicklung gehört aber auch ein bisschen Glück“, sagt Freimuth. Die Vertragsunterschriften mit HBB, dem Sieger des „wettbewerblichen Dialogs“, wurden unmittelbar vor der Finanzkrise 2008 geleistet.

Es kam nicht nur ein neues Einkaufszentrum. Sondern auch Aufenthaltsqualität. Die Autos sind in Parkhäusern verschwunden, auf den Plätzen gibt es Cafés, Bäume, Bänke, Spielgeräte.

Wegen des Wegfalls der Parkplätze seien Anwohner und Händler damals auf die Barrikaden gegangen, erinnert sich Freimuth. „Diese Diskussionen gibt es in ganz Deutschland. Wir haben das rund um das Jahr 2015 erledigt und zwei große Parkplätze aufgegeben.“

Während Corona steckte die Stadt rund 1,2 Millionen Euro in Gutscheine für den Hanauer Einzelhandel. Generiert wurde mehr als 15 Millionen Euro Umsatz. Auch die Investitionen von öffentlichem Geld haben sich längst mehr als rentiert.

Alles gelingt auch in Hanau nicht. Inzwischen ist klar, dass der Kaufhof geschlossen wird. Daniel Freimuth und Oberbürgermeister Claus Kaminsky bedauern das. Nur: Es schockt sie nicht. Konzepte für eine Nachnutzung liegen längst in der Schublade. Man werde alles tun, um in den Besitz der Immobilie zu kommen.

Denn dank einer umfangreichen Vorkaufsrechtssatzung hat Hanau Einfluss auf die Entwicklung der Innenstadt. Mehr als 100 Immobilien wurden seit 2019 in Augenschein genommen, fünf Mal wurde das Vorkaufsrecht formell ausgeübt. Gut ein Dutzend Verträge kam ohne Vorkaufsrecht zustande.

Mit dem richtigen Konzept aus dem Internet ins Ladenlokal

Auch die aktive Suche nach Konzepten gehört zu Hanau Marketing. Dann eröffnen schon mal Menschen einen Laden, die das gar nicht vorhatten. Wie Valerie Ramme: Sie hat Kleidung online verkauft, auf Anregung von Daniel Freimuth und Marketing-Mitarbeiter Norbert Schalinsky wagte sie den Sprung in den stationären Einzelhandel und eröffnete „Lotte im Glück“. Anfangs mit geförderten Mietkonditionen, inzwischen mit einem regulären Mietvertrag. „Das funktioniert total und ist sehr gut angenommen worden.“

Auch die Köpfe sind entscheidend. Norbert Schalinsky etwa war früher Geschäftsführer von Saturn in Hanau. Wer könnte besser wissen, was benötigt wird, um im Handel Erfolg zu haben, als ein ehemaliger Händler?

Auf einem Spaziergang mit Schalinsky treffen wir Petra Leroy. Sie hat einen Delikatessen-Stand in einem Modehaus. Jetzt im Sommer will sie Außengastronomie anbieten. Das braucht Genehmigungen, unter anderem von der Stadt. Ob sich „der Norbert“ nicht kümmern könne und das mit dem Ordnungsamt klären. Kann er, und wird er, verspricht Schalinsky. „Dieser Zusammenhalt in der Stadt ist das Wichtigste“, sagt Petra Leroy. Und verschwindet glücklich um die Ecke.

Immer wieder wird in Remscheid diskutiert, wie die Zukunft der Innenstadt und des Einzelhandels aussehen kann. Der RGA will diese Debatten bereichern, in dem wir andere Städten besuchen. Beim Besuch in Hanau lag der Schwerpunkt neben Marketing auf dem umfangreichen Vorkaufsrecht der Stadt. Auch Solingen nutzt einige der Instrumente, die in Hanau angewandt werden. Dazu zählt Fördergeld für Hof- und Fassadenverschönerung oder ein Fonds, mit dem Ladenlokale für eine reduzierte Miete an Nutzer mit neuen Konzepten für einen befristeten Zeitraum vermietet werden.