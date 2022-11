Mit „Amadeus“ zeigt Peter Shaffer in seiner international ausgezeichneten Liebeserklärung an Mozart und seine Musik den immerwährenden Kampf des Talents gegen das Genie: Am Mittwochabend, 16. November, 19.30 Uhr im Teo Otto Theater (Einführung 19 Uhr) in einer Inszenierung der Schauspielbühnen Stuttgart. Karten: 25 Euro, Jugendticket 5 Euro. -mw-