Innenstadt: In diesen Restaurants geht´s auf eine kulinarische Weltreise

Hanane Dodouh (l.) und Jamal Habssaoui setzen im „Costa del Sol“ in der Königstraße auf spanisch-marokkanische Tapas.

Zwischen Stadtpark und Hauptbahnhof gibt es mehr als 20 Restaurants. Was allerdings nur wenige wissen: Das Angebot geht deutlich über Pizza, Gyros und Co. hinaus.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Remscheid ist bunt, Remscheid ist multikulturell und vor allem ist die Stadt vielfältig. Genau diese Vielfalt schlägt sich auch in gastronomischer Hinsicht nieder. Die Innenstadt bildet dabei einen Hotspot für die Leute, die gerne unterschiedliche Sachen ausprobieren.

Weit über 20 Restaurants aus mehreren Teilen der Welt sind zwischen Stadtpark und Hauptbahnhof angesiedelt. Was allerdings nur die wenigsten wissen: Das das Angebot geht deutlich über Pizza, Gyros und weitere europäische Spezialitäten hinaus.

Natürlich gibt es die im Stadtgebiet aber auch. Im „Glockenstuhl“ gehen einige Remscheider gern italienisch essen, im „Andalucia“ bekommen sie spanische Spezialitäten gereicht und im „Esszimmer 5630“ gibt es ein Potpourri an europäischen Spezialitäten – von Käsespätzle bis Schnitzel. Doch längst sagen sich viele Restaurantliebhaber: „Wer nichts Neues wagt, der nicht gewinnt.“ Für dieses Motto gibt es gleich mehrere Anlaufstellen in der Innenstadt.

+ Rehana (l.) und Raza Saeed führen das indische Restaurant „Agra“ in der Hindenburgstraße. © Lucas Hackenberg

Seit Jahren beliebt: das indische Restaurant „Agra“

Großer Beliebtheit erfreute sich das indische Restaurant „Agra“ bereits zu seiner Zeit am Intzeplatz im Südbezirk. Seit nunmehr sechs Jahren sind Rehana und Raza Saeed in der Hindenburgstraße 60 angekommen – und haben von der Beliebtheit nichts eingebüßt. Hauptsächlich arbeiten die Gastronomen deshalb mit Reservierungen. „Unsere Hauptsaison ist allerdings im Winter, Außengastronomie haben wir hier leider nicht“, sagt Raza Saeed. Dann sei der Laden meist sehr gut gefüllt. Ein Highlight der Speisekarte ist bei Gästen sowie Inhaber das „Butter Chicken“, aber auch andere Gerichte der Küche aus der Region Punjab kämen gut an, so Saeed. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags zusätzlich mittags von 11.30 bis 14 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Ostafrikanische Köstlichkeiten im „Ngsti Eritrea“

Bei Girmay Freweini kommen die Gäste meist ganz gezielt vorbei. Die Eritreerin kam vor 18 Jahren aus Ostafrika nach Remscheid. 2019 eröffnete sie mit ihrem Sohn das „Ngsti Eritrea“. Nur ein Jahr später übernahm sie das afrikanische Restaurant in der Mattheystraße 4 als alleinige Inhaberin und führte es unter gleichem Namen weiter. Ihre Gäste seien meist neugierig, aber fast immer auch begeistert: „Die Leute sind sehr neugierig aufs Essen, wenn sie mein eritreisch eingerichtetes Restaurant betreten“, sagt Freweini. Besonders begehrt sei etwa das Gericht „Alicha“, das auf eingekochtem Weißkohl basiert und typisch ost-afrikanisch gewürzt ist. Geöffnet ist das Ngsti-Eritrea dienstags bis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Weitere Folgen der Stadtteilserie RGA vor Ort

Neuzugang im Café König: das „Costa del Sol“

Ein Remscheider Neuzugang ist das „Costa del Sol“, das die Räumlichkeiten des ehemaligen Café König in der Königstraße 34 übernommen hat. Seit Januar diesen Jahres bieten Hanane Dodouh und Jamal Habssaoui spanisch-marokkanische Köstlichkeiten an. Trotz der kurzen Anlaufzeit gehen bereits zahlreiche neue Stammkunden im Costa del Sol ein und aus: „Wenn wir nicht so super zufrieden wären, würden wir sicher nicht zwei Mal die Woche vorbeikommen“, schwärmen Stefan und Tina Wahlscheidt, während sie ihre Tapas genießen und mit Jamal ein Pläuschchen halten. „Der Kontakt zu meinen Kunden ist mir enorm wichtig. Essen gehen sollte immer auch Wohlfühlen bedeuten“, sagt der Gastronom.

Ein Prunkstück seiner Karte sei „Couscous Tajine“ und dazu ein original andalusischer Wein.

Geöffnet ist montags sowie mittwochs bis freitags von 17.30 Uhr bis Mitternacht. Samstags von 17 bis 0 Uhr, sonntags ab 11 Uhr. Dienstags bleibt das „Costa del Sol“ geschlossen.

+ Im „Sabor Tropical“ in der Hindenburgstraße sorgen Aslan Duda (l.) und Geuly Arias für karibische Spezialitäten . © Roland Keusch

Ein bisschen Urlaub in der Karibik im „Sabor Tropical“

Ebenfalls recht neu ist das „Sabor Tropical“ in der Hindenburgstraße 39. Seit Oktober 2022 bieten die Dominikanerin Geuly Arias und ihr Partner Aslan Duda den Remscheidern karibische Spezialitäten an. „Ein Highlight der Speisekarte ist beispielsweise unser ‚Pica Pollo‘, also Hähnchen mit Kochbananen“, sagt Geuly Arias. Das Restaurant ist genau der richtige Ort für diejenigen, die gerne das Wochenende zum Essen gehen nutzen.

Geöffnet ist nur donnerstags bis sonntags von 17.30 bis 22 Uhr, Montag bis Mittwoch sind Ruhetage.

Veränderungen

Die Gastronomie in der Remscheider Innenstadt unterliegt einem stetigen Wandel. Restaurants wie das „San Du“ auf der Blumenstraße oder das „Brauerhaus“ am Markt mussten in den vergangenen Jahren schließen. Neu dazu kamen Anfang 2023 zum Beispiel das „Costa del Sol“ auf der König- sowie 2022 das „Sabor Tropical“ auf der Hindenburgstraße.