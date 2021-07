Standpunkt von Anja Siebel

Die Initiativen, die der RGA mit seiner Aktion diesmal unterstützt, könnten unterschiedlicher nicht sein.

Helft uns helfen. In Remscheid und Umgebung ist das zum Ende des Jahres schon ein fester Begriff. Aber die RGA-Aktion ist mehr als das. Sie ist eine Herzensangelegenheit, die über die Jahre vielen Menschen eine helfende Hand in schweren Zeiten, eine Hilfe in der Not und manchmal sogar der rettende Anker war. Dafür gilt vor allem den RGA-Leserinnen und Lesern der Dank. Sie haben mit ihrer Spende diese Hilfe erst möglich gemacht.

Die Initiativen, die der RGA mit seiner Aktion diesmal unterstützt, könnten unterschiedlicher nicht sein. Bei der „Praxis ohne Grenzen“ setzen sich engagierte Mediziner dafür ein, dass Patienten, die aus welchen Gründen auch immer keine Krankenversicherung haben, medizinisch behandelt werden können. Zum Zweiten ist es die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die der RGA mit Spenden unterstützen möchte. Dort geht es turbulent und lustig zu. Dennoch ist auch der Förderverein auf Hilfe angewiesen, um junge Menschen ausbilden zu können.

RGA-Benefizaktion: Helft uns helfen!