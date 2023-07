Darum ist diese Remscheider Gartenbaufirma so besonders

Das Unternehmen von Thilo Garschagen ist der einzige Inklusionsbetrieb in der Stadt – „Ich habe hier eine tolle Truppe“, sagt der Inhaber.

Von Sabine Naber

Remscheid. Freudig überrascht über so viele Interessierte zeigt sich Thilo Garschagen, als er seinen ganz besonderen Garten- und Landschaftsbau in Birgden vorstellt. „Wir sind der erste und einzige Inklusionsbetrieb in Remscheid, haben viel auf die Beine gestellt. Und jetzt habe ich hier eine tolle Truppe, auf die ich stolz bin“, betont er.

Seit Januar ist der Gartenbaubetrieb ein Inklusionsunternehmen. Von den 17 Mitarbeitenden haben vier eine Behinderung. „Angefangen hat es schon vor vielen Jahren, als ein Freund meines Sohnes bei uns anfing. Über das Thema Behinderung haben wir nie groß nachgedacht, das Pferd eigentlich von hinten aufgezäumt“, erinnert sich Barbara Garschagen. Als das gut klappte, habe man gedacht, dann könnten es auch mehr werden. In die daraus resultierende Büroarbeit müsse man sich allerdings erst reinfinden. „Ich hatte vorher noch nie etwas mit Förderanträgen zu tun, bin gelernter Gärtner. Aber heute komme ich kaum noch weg vom Schreibtisch. Das hat – je nach Wetterlage – natürlich auch Vor- und Nachteile“, scherzt Thilo Garschagen.

Begleitet und unterstützt wird er bei diesem Prozess sowohl von Thomas Köppchen, dem stellvertretenden Leiter des Sozialamtes, und Detlef Strecker von der Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben, als auch von Klaus-Peter Rohde vom Landschaftsverband Rheinland (LVR).

Firmenchef betont: Qualität der Mitarbeitenden ist nicht anders

„Wir fördern solide Unternehmen, keine Luftschlösser“, betont Rohde. Dauerhaft und mit einem festgelegten Betrag. „Damit kann dann am Anfang eines jeden Jahres geplant werden. Betriebswirtschaftlich ist das interessant.“ Eine perfekte Lösung nennt das auch Thilo Garschagen. Denn genau wie alle anderen Handwerksbetriebe leidet auch sein Unternehmen unter Facharbeitermangel. „Die Qualität der hier Arbeitenden ist nicht anders, alle arbeiten top.“ Werden technische Arbeitshilfen durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nötig, so werden auch sie bezuschusst. Ebenso die Person, die sich um die Begleitung der behinderten Menschen kümmert.

„Ich bin seit Mai hier, habe vorher aber schon bei Lesota in Bergisch Born im Gartenbau gearbeitet. Da war ich im Thema“, berichtet Kevin Koch (29), auf dessen weißem T-Shirt „Gärtner aus Leidenschaft“ geschrieben steht. Rasenmähen, Sträucher schneiden und Winterdienst – das seien die Dinge, die ihm am meisten Freude machen. Neben ihm steht sein zweijähriger Sohn Finn, der eine kleine Schubkarre mit Erde vor sich stehen hat, in der Hand ein Schüppchen hält und ganz so aussieht, als wolle er eines Tages in die Fußstapfen seines Papas treten.

Schon seit eineinhalb Jahren arbeitet Dominique Mühlensiep (41) im Gartenbaubetrieb von Thilo Garschagen. „Eigentlich habe ich schon mein Leben lang im Garten gearbeitet. Aber dann habe ich beschlossen, richtig arbeiten zu gehen“, sagt sie. Körperlich sei das zwar anstrengend, aber es mache ihr Spaß. „Als Quereinsteigerin kann ich ja immer noch was dazulernen. Das finde ich am besten.“

Viele Kunden würden von der Behinderung nichts merken

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz bezeichnet den Betrieb als vorbildlich: „Ich wünsche mir, dass andere folgen. Denn selbstverständlich sind Menschen mit Handicap in der Lage, ihren Mann, ihre Frau zu stehen.“ Auf seine Frage in die Runde „Wie ist er denn als Chef?“, gibt es nur positive Resonanz. Und die meisten Kunden würden gar nichts von Behinderungen bemerken. Und wenn doch, dann würden sie sich freuen, wie prima das trotzdem beim Arbeiten klappt. Außerdem wolle sie gar nicht anders behandelt werden, ist sich die Truppe einig: „Wir machen unsere Arbeit und gut ist es.“

Schwerbehinderte in Betrieben

Nach den letzten Informationen, die Detlef Strecker von der Remscheider „Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben“ aus dem Jahresbericht 2021 des Landschaftsverbandes Rheinland bekannt sind, betrug die Anzahl der schwerbehinderten Menschen in Remscheid 12.975. Müssen Betriebe laut Gesetz mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit behinderten Menschen besetzen, liegt die Quote bei Inklusionsunternehmen bei 30 Prozent. Mehr Infos gibt es unter Tel. 02191-163721.