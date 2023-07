Eine Fußmassage für mehr Lebensmut

Friseurbesuch, Make-up oder Krankengymnastik: SAPV erfüllt Schwerstkranken kleine Wünsche.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Ich habe mich richtig gefreut, als ich davon erfahren habe. Das ist eine wirklich gute Idee“, sagte Anja Hofmann-Remmel, während sie es sich auf einer Liege in ihrer Wohnung bequem macht und Barbara Möllenhoff, die sich selbst eine „Wohlfühl-Masseurin“ nennt, den Fuß entgegenstreckt.

Die 49-Jährige, die in einer sehr idyllischen Umgebung am Rande von Remscheid wohnt ist so schwer erkrankt, dass sie das Haus nicht mehr verlassen kann. „Ich habe mir die Fußmassage gewünscht, weil ich die immer als sehr angenehm empfinde. Vor allem nach meiner Chemotherapie“, sagt sie.

Die Idee hatten Kerstin Kamphausen und Fanny Ebbinghaus. Beide sind Geschäftsführerinnen, Palliativfachkraft und gehören zum Team Bergisch Land beim SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung). „Wir haben einen Förderverein gegründet, um Menschen, die sich in schweren Lebenssituationen befinden, zu helfen und zu unterstützen. Wir versuchen auch, die letzten Wünsche unserer Palliativpatienten zu erfüllen“, nennt Kamphausen Beispiele. Jetzt sei eine Aktion ins Leben gerufen worden, um Patienten, die schwer krank sind, noch einmal etwas Lebensmut, Farbe und schöne Momente in ihr Leben zu bringen. „Wir haben eine Friseurin, eine Krankengymnastin und eine Masseurin gefunden, die zu unseren Patienten ins Haus kommen. Allen unseren 49 Patienten haben wir es angeboten, 47 haben das Geschenk angenommen“, freuen sich beide, dass ihre Idee auf so viel Zustimmung trifft.

Das kann Anja Hoffmann-Remmel bestätigen. Und weil bei der Massage ihre Rosen-Tattoos am Bein zu sehen sind, erzählt sie, dass sie Rosen über alles liebt. „Ich habe sie mir überall auf meinen Körper tätowieren lassen. Und mir von dem Professor, der mich operiert hat, gewünscht, dass er sie wieder schön zusammenfügt. Er hat dann nur genickt“, sagt sie und lacht. Und das tut sie während des Gesprächs häufig. Denn obwohl sie sich Ende 2021 einer schweren Operation unterziehen musste und bereits seit Anfang 2022 vom SAPV betreut wird, hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. „Ich gebe nie auf“, versichert sie.

Das liegt wohl auch an Amy, ihrer Chihuahua-Hündin, die die Gäste begrüßt, bevor sie es sich im Körbchen gemütlich macht. „So ist sie zu jedem, der hier reinkommt. Und für mich ist sie die beste Therapie überhaupt“, versichert Anja Hofmann-Remmel. Und ist froh, dass sie durch ihren Sohn und ihre Schwiegertochter, ihre Freundin Simone, die sie jeden Tag besucht, und nicht zuletzt durch ihre hilfsbereite Vermieterin viel Unterstützung erfährt. „Sie gehen abwechselnd morgens, mittags und abends mit Amy spazieren. Zum Kuscheln kommt sie dann zu mir.“ Sicherheit gibt ihr auch das SAPV-Team: „Da ist immer jemand erreichbar. Alle sind nett, aber meine Lieblingsschwester ist Mandy. Sie kommt jeden Morgen zu mir nach Hause, hört mir immer zu, hat immer einen guten Rat für mich.“

SAPV-Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sorgen und Ängste

„Für viele Erkrankte und Angehörige ist es sehr schwer, mit der Situation und der Krankheit umzugehen, wenn man die Diagnose bekommen hat“ sagt Kamphausen. „Bei uns wird eine Bindung aufgebaut, so dass die Patienten besser über Sorgen, Ängste und Probleme sprechen können. Wir haben keine begrenzten Zeiten, wenn wir zu unseren Patienten gehen. Und hinter uns haben wir immer einen der acht Palliativ-Ärzte“, betont Kerstin Kamphausen. So könne auch in der letzten Lebensphase für alle Beteiligten noch Lebensqualität erhalten bleiben.

Palliativversorgung

Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) hat das Ziel, die Lebensqualität und die Selbstbestimmung von Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt so weit wie möglich zu erhalten, zu fördern und zu verbessern. Palliativpflegefachkraft und -ärzte versorgen schwerstkranke Patienten im häuslichen Umfeld bis zu ihrem Lebensende. Alle Leistungen sind für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen kostenfrei.