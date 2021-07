Eine einzige Tür verbindet Menschen und Nationen

Lüttringhausen

+ © Roland Keusch Viele Künstler, eine Tür: Pfarrer Johannes Haun (l.) eröffnete die Ausstellung im F(l)air-Weltladen. © Roland Keusch

F(l)air-Weltladen stellt Kunstobjekt aus. Geschaffen hat es eine Gruppe aus der Evangelischen Stiftung Tannenhof.

Eine besondere Ausstellung eröffnete Pfarrer Johannes Haun am Montag im F(l)air-Weltladen in Lüttringhausen. Zum Thema „Türen öffnen – Gerechtigkeit üben“ hat eine Gruppe aus der Evangelischen Stiftung Tannenhof eine Tür gestaltet.

„Nur eine Tür?“, könnte man sich fragen. Diese Tür aber hat eine so vielschichtige Aussage, dass sie mühelos einen ganzen Raum voller Bilder ersetzen kann. „In einer Zeit, in der viele Menschen ihre Türen am liebsten zumachen, laden die Künstler dazu ein, Erfahrungen mit dem Türöffnen zu machen“, sagte Haun und fragte die Hobbykünstler, was sie an dem Thema faszinierend fanden. „Das hat mich sofort interessiert. Ich habe als erstes an Flüchtlinge gedacht. Und dann an Gefangene“, erzählte einer der Teilnehmer. „Mein erster Gedanke galt den vielen Frauen und Mädchen, die unterdrückt werden“, erzählte eine andere.

Wer durch die Tür hindurchgeht, sieht etwas ganz anderes

Heide-Marie Hrabar, die das offene Atelier in der Stiftung Tannenhof leitet, erinnert sich, dass es zu Beginn nicht einfach gewesen sei, das Gemeinschaftsprojekt zu gestalten. „Aber dann haben wir uns gesagt, dass wir uns das jetzt einmal trauen. Jeder hat sich ein Motiv ausgesucht, es auf Papier gemalt und gemeinsam überlegt, wie wir die Bilder auf der Tür anordnen könnten.“

Da ist eine Familie zu sehen, die schwarze, offensichtlich schwere Säcke trägt und einen Weg entlang von Mauern geht. Man sieht eine verschleierte Frau, die den Betrachter mit großen Augen ansieht. Eine Inderin mit einem roten Punkt auf der Stirn ist ebenso zu sehen wie ein kleines Mädchen, ein Afrikaner, Aborigines und ganz unten auf der Tür ein angedeutetes Boot, vollgepackt mit Flüchtlingen. Ketten und Seile hängen von der Tür herunter. „Sie sind das Symbol für Martyrium, Leid und Gefangenschaft. Weil sie aber locker herunterhängen, sind sie auch ein Zeichen dafür, dass man sie hinter sich lassen kann“, erklärte Hrabar. Symbolisch auch die weiße und die schwarze Hand, die gemeinsam ein Herz festhalten.

Geht man durch die Tür, sieht man auf der Rückseite ein ganz anderes Bild. Zwei Menschen unterschiedlicher Nationalität halten sich im Arm, scheinen sich Halt geben zu wollen. Ein sehenswertes Kunstobjekt, das Dorothee Limke, Dietmar Hekel, Eva Gramse-Römer, Gerda Mwalimu, Katharina Hoffmann, Sandra Weiß und Sabine Lammert mit Heide-Marie Hrabar geschaffen haben.

Bevor die Tür bei der Kampagne „500 Jahre Reformation“ auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Wittenberg zu sehen ist, wird sie bis zum 4. März im Weltladen ausgestellt. nab