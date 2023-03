Frau Gray, wieso sollten junge Menschen eine Ausbildung beginnen?

Die 23-jährige Gewerkschafterin Amy Gray wirbt für eine flexiblere Arbeitszeit und Goodies in der Lehre.

Das Gespräch führte Sven Schlickowey

Frau Gray, es wird viel darüber diskutiert, wie man junge Menschen von einer dualen Ausbildung überzeugen kann. Sie sind dabei, ihre zweite Ausbildung abzuschließen, sind als Jugend- und Auszubildenden-Vertreterin nah dran. Was raten Sie Firmen?

Amy Gray: Auf jeden Fall mehr Gehalt, vor allem in den handwerklichen Berufen. Mit einem überdurchschnittlichen Entgelt macht man eine duale Ausbildung attraktiver.

Glaubt man Forschern, hätten Sie als Vertreterin der Generation Z mit Work-Life-Balance und sinnvollen Tätigkeiten antworten müssen. Ist Geld denn alles?

Gray: Nein, ist es nicht. Auch Weiterbildungsmöglichkeiten sind wichtig. Und natürlich die Anzahl der Stunden, die man leisten muss. Die IG- Metall ist für eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, so, wie es die Kolleginnen und Kollegen brauchen. Man muss auf die Situation der Azubis eingehen. Außerdem können kleine Goodies helfen, Fahrtgeld zur Berufsschule oder Azubi-Tage in den Betrieben. Und eine Jugend- und Auszubildenden-Vertretung, die die Jugendlichen unterstützt.

Wie sieht es auf der anderen Seite, der der Jugendlichen, aus? Warum gehen viele lieber weiter zur Schule oder ins Studium, statt eine Ausbildung zu starten?

Gray: Weil sie denken, damit weiter zu kommen. Aber das sehe ich gar nicht so.

Geht es dabei nur um eine mögliche spätere Karriere?

Gray: Ehrlich gesagt nicht. Es gibt aktuell so viele Möglichkeiten, einen Job zu finden. Teilweise schon sehr spezifiziert, im Rahmen des Studiums. Da schauen einige erst noch, was wirklich passt und studieren lieber noch.

Spielen aus Ihrer Sicht bei dieser Entscheidung auch die Lehrer eine Rolle?

Gray: Ja, es kommt auch auf den Lehrer an. Ich bekomme das bei meinem Bruder mit, der gerade Abitur gemacht hat. Ihm sagten die Lehrer: Wenn ihr nicht studiert, bekommt ihr später keine guten Jobs. Ich halte das für falsch.

Was spricht denn für eine duale Ausbildung?

Gray: Ich denke zum Beispiel, dass es total wichtig ist, in einer Ausbildung durch alle Abteilungen zu gucken, um viele Eindrücke zu sammeln. In der Ausbildung als Industriekauffrau durchläuft man den Einkauf, den Vertrieb, die Personalabteilung etc. Dies kann sehr bereichernd sein, um später zu wissen, was einem liegt und wo man hinmöchte. Diese Möglichkeit kriegt man im Studium nicht.

Häufig fehlt den Bewerbern die Sozialkompetenz.

Warum meiden viele Jugendliche dann die klassische Ausbildung? Haben die vielleicht eine falsche Vorstellung davon?

Gray: Ich glaube, teilweise schon. Deswegen planen wir bei uns im Unternehmen sogenannte Schülertage. Da können die vorbeikommen, reinschnuppern und sich ausprobieren. Das finde ich total wichtig, in der Schule lernt man das meistens nicht.

Aber es gibt doch schon so viel in diesem Bereich: Berufsfelderkundung, Kein Abschluss ohne Anschluss, Tagespraktika - und trotzdem fehlen in der dualen Ausbildung Azubis.

Gray: Ich denke, wir werden das verstärken müssen. Wir müssen klar machen, dass eine Ausbildung etwas wert ist. Und dass man damit genauso viel erreichen kann, wie mit einem Studium.

Arbeitgeber schimpfen nicht nur, dass sie zu wenig Bewerbungen erhalten, sondern auch über die mangelnde Ausbildungsfähigkeit der Bewerber. Sehen Sie das auch so?

Gray: Ja, da fehlt oft was. Vielleicht muss man auch neue Wege gehen. Azubis lassen ihre Kontaktdaten via QR-Code da und der Betrieb meldet sich.

Was fehlt denen?

Gray: Häufig ist es die Sozialkompetenz.

Ist das nur eine Folge von Corona?

Gray: Corona hat sicherlich reingewirkt, aber um die sozialen Fähigkeiten stand es vorher oft schlecht. Viele Azubis sind sehr schüchtern, trauen sich kaum, etwas zu sagen oder nachzufragen. Ausbilder und Betriebe sind und dürfen nicht nur mehr Ausbilder sein, sondern sind viel mehr Ansprechpartner rund um das Leben und müssen die oft jungen Menschen ein wenig mehr an die Hand nehmen. Für viele ist es das erste Mal, dass sie arbeiten.

Sie haben selber zwei Ausbildungen gewählt. Würden Sie sich wünschen, etwas anders gemacht zu haben?

Gray: Ich finde beide Ausbildungen super und würde nichts anders machen.

Wo soll es für Sie damit noch hingehen?

Gray: Ich habe sehr viel Spaß daran, mit Jugendlichen zu arbeiten, bei der Entwicklung zu helfen und gemeinsame Ziele zu- und umzusetzen.

Zur Person

Amy Gray, die in Solingen lebt, wird im August ihre Ausbildung zur Industriekauffrau abschließen, zuvor hatte sie eine Lehre als Schreinerin absolviert. Die 23-Jährige engagiert sich in der IG Metall Remscheid-Solingen und ist Jugend- und Auszubildendenvertreterin in der Firma, in der sie beschäftigt ist.