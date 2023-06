Eine Bücherei für die Katholische Grundschule Lüttringhausen

Neues Angebot wurde mit Projektwoche und Fest eingeweiht.

Von Sabine Naber

Remscheid. Mit einem bunten Fest ist die neue Bücherei in der Katholischen Grundschule (KGS) Franziskus an der Richard-Pick-Straße jetzt eingeweiht worden. Schon in einer vorangegangenen Projektwoche waren lustige Leseratten aus Papier gebastelt worden, es wurde aus einem Krimi vorgelesen, in dem sich alles um Kommissar Kugelblitz drehte. Und auch von kleinen Riesen, die es ja auch geben muss, erfuhren die Kinder.

Eltern und Förderverein machten Einrichtung möglich

„Abtauchen in andere Welten, Bildung, Türöffner für die Welt, das alles vermitteln Bücher“, fasste es Schulleiterin Nicola Lochefeld zusammen, als sie Kinder und Eltern begrüßte. Und bedankte sich für die Unterstützung der Eltern und des Fördervereins, die bei der Einrichtung der Schulbücherei geholfen hatten. Regale und Bücher wurden angeschafft und ein Ausleihsystem installiert. Die Kinder können jetzt so viele lustige, spannende, informationsreiche und unterhaltsame Bücher ausleihen, wie sie möchten.

Sponsorenlauf soll Geld für neue Bücher bringen

Nur eine Sitzbank, auf der man in den Büchern schmökern kann, fehlt im Büchereiraum noch. „Im Kinderparlament haben die Schülerinnen und Schüler entschieden, dass sie das Geld, das beim nächsten Sponsorenlauf zusammenkommt, zur Hälfte ans Kinderhospiz spenden wollen und die andere Hälfte in neue Bücher investieren wollen“, erklärt die Schulleiterin. Gemeinsam wollen sie dann festlegen, welche Bücher gekauft werden. „Sie haben das Geld erlaufen, sie dürfen bestimmen“, meint das Team der Grundschule in Lüttringhausen.

