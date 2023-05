Einbürgerungen: Margareta Huth erzählt ihre Geschichte

Margareta Huth ist eine von 331 neuen Staatsbürgern in Remscheid. Ihr Herz schlägt für die Werkzeugstadt.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Margareta Huth ist eine der Personen, die im Jahr 2022 in Remscheid eingebürgert wurden. Die 49-Jährige stammt aus einer kleinen Stadt in Ostrumänien, nahe der moldawischen Grenze. Nach 27 Jahren ging sie 2022 aktiv den Schritt der Einbürgerung. Für sie war das nur logisch: „Ich bin in Remscheid zu Hause. Man kriegt mich hier nicht mehr weg“, sagt Huth. Bereits in ihrer Schulzeit schlug ihr Herz für Deutschland. Im Geschichtsunterricht und von Nachbarn erfuhr sie einiges über die Kultur und über das Leben in der Bundesrepublik.

Mit 22 Jahren kam die gebürtige Rumänin schließlich nach Remscheid. Von da an schlugen zwei Herzen in ihrer Brust: „Meine rumänische Heimat habe ich überwiegend in guter Erinnerung. Aber hier bin ich glücklich und kann mir nicht vorstellen, noch einmal wegzugehen“, sagt Margareta Huth. Zwar machte auch sie Erfahrung mit Mobbing, Diskriminierung und nur geringem finanziellen Auskommen. Dennoch änderte das nichts an der generellen Meinung, sich willkommen und zu Hause in Remscheid zu fühlen. Schwierigkeiten begegnete sie stets mit der Devise: „Aufstehen, Krone richten, weitermachen“, erzählt Huth.

Und genau das machte Margareta Huth in ihrer neuen Heimat. Ihren hier geborenen Sohn Daniel (18) zog sie alleine groß – und ist nun froh, dass dieser „schlaue, junge Mann in diesem Sommer sein Abitur macht“, berichtet sie stolz. Aber auch sie selbst folgte stets ihren Idealen: „Das Zitat ‚sapere aude‘, also: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, habe ich auf meinem Arm tätowiert“, sagt Huth.

Folgerichtig fing sie im Jahr 2019 an, soziale Arbeit in Bochum zu studieren. Nun hat sie ihre Bachelor-Arbeit mit dem Thema „Ästhetische Bildung und Resilienzförderung“ eingereicht und zeigt sich optimistisch: „Der Rest ist jetzt nur noch eine Formalität“, sagt Huth. Ähnlich hatte sie schon über den Einbürgerungstest geredet: „Ehrlich gesagt: Das war überhaupt kein Problem für mich.“ Später, so hofft sie, kann sie ihr erlangtes Wissen dann auch anwenden – und in der sozialen Arbeit tätig sein, sagt die gelernte Schneiderin.

Das, was Margareta Huth hinter sich hat, wollen in Zukunft immer mehr Menschen schaffen. Die Zahlen für 2023 sprechen eine deutliche Sprache: Bereits Ende Februar gab es 131 Anträge auf Einbürgerung in Remscheid, 58 Personen haben die Einbürgerung bereits vollzogen.

Prognose der Entwicklung von Einbürgerungszahlen

„Explosionsartig“ sei die Zahl an Anträgen zur Einbürgerung in Remscheid im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt, heißt es von der Stadt. Die veröffentlichten Zahlen belegen das. Im Vergleich zum Jahr 2021 gab es 130 Prozent mehr Anträge. 466 statt 204 Personen wollten somit die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen. Geschafft haben es 331 Männer und Frauen, auch in dieser Statistik ist ein Anstieg von rund 80 Prozent zu verzeichnen.

Zurückzuführen sei das unter anderem auf die Flüchtlingszuwanderung der Jahre 2015 und 2016, heißt es von der Stadt Remscheid. In diesem Zeitraum waren besonders viele Menschen aus Kriegsgebieten, allen voran aus Syrien, nach Remscheid gekommen. Sollten diese besondere Integrationsleistungen vorweisen können oder einen Integrationskurs belegt haben, ist deren Einbürgerungen bereits nach sechs Jahren Aufenthalt möglich. Immer mehr Flüchtlinge würden diese Voraussetzungen inzwischen erfüllen, teilen die zuständigen Stellen mit.

Die Stadt Remscheid rechnet damit, dass die Flut an Neuanträgen zur Einbürgerung auf absehbare Zeit nicht abebbt. Die zeitlichen Voraussetzungen zur Beantragung der Staatsbürgerschaft würden 2023 und 2024 allein von etwa 1000 syrischen Flüchtlingen erfüllt. Hinzu käme auch durch den Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine, dass mittelfristig eine weitere Gruppe möglicher Einbürgerungsbewerber in Erscheinung treten wird. Schon jetzt bestehe aber eine Terminvorlaufszeit für die Antragsbearbeitung von etwa acht Monaten.