Einbrecher stehen Geld und Schmuck

Kriminalität

In Remscheid musste die Polizei am Donnerstag drei Einbrüche aufnehmen.

An der Luisenstraße haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 8 und 10.30 Uhr Schmuck und Geld aus einer Wohnung gestohlen. Zwischen Mittwoch (22.30 Uhr) und Donnerstag (12 Uhr) kam es zu einem Gaststätteneinbruch an der Theodor-Körner-Straße. Die Täter brachen zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten zudem Geld aus einem Tresor. An der Lindenallee schlugen Einbrecher am Donnerstagabend die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus ein. Aus dem Gebäude stahlen sie Geld und Schmuck.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (0202) 284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel.: (0202) 284-1801. red