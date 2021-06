Einbrecher knacken Imbiss und fliehen

Kriminalität

Diebe brachen gestern schätzungsweise um 3 Uhr nachts in einen Imbiss an der Alexanderstraße ein.

Entwendet wurden Lebensmittel und Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher sich durch ein Vorzelt Zugang zum Imbiss verschafften. ,,In Remscheid wird vergleichsweise wenig eingebrochen, wir gehen davon aus, dass es an der Verkehrsanbindung liegt. In Wuppertal wird viel mehr eingebrochen“, sagt Stefan Weiand von der Polizei. Häuser werden auch immer besser gesichert. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (02 02) 28 40 entgegen.

Die Polizei berät zum Thema Einbruch unter Tel. (02 02) 2 84 18 01. red