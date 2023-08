Ein paar mehr, aber immer noch zu wenig

Das neue Ausbildungsjahr ist gestartet. Bis Dezember könnte die Zahl der Azubis könnte noch steigen.

Remscheid. Die IHK verzeichnet ein leichtes Plus, die Kreishandwerkerschaft zeigt sich optimistisch, das Vorjahresniveau halten zu können: Das gestern begonnene neue Ausbildungsjahr scheint den Abwärtstrend der Vorjahre stoppen zu können, die Zahl der Azubis könnte sogar wieder leicht ansteigen. Zu wenige sind es aber immer noch.

1664 neue Ausbildungsverhältnisse in den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung meldet zum Beispiel die Bergische IHK für ihren Bezirk, der neben Remscheid auch Solingen und Wuppertal umfasst. „Das sind 85 mehr als im letzten Jahr“, sagt Carmen Bartl-Zorn, für Aus- und Weiterbildung zuständige IHK-Geschäftsführerin. Immerhin ein Plus von 5,4 Prozent.

Jedes Jahr werden im Handwerk 220 Azubis gebraucht

Bei der Kreishandwerkerschaft Remscheid seien bislang 80 Verträge fürs neue Ausbildungsjahr eingetragen worden, berichtet deren Geschäftsführer Fred Schulz. Bis Ende des Jahres könnte die Zahl auf etwa 160 steigen, hofft er. „Das wäre dann der Wert von 2022.“ Aber immer noch nicht genug. „Wir bräuchten jedes Jahr 220 neue Azubis“, sagt Schulz. Nur um die Fachkräfte zu ersetzen, die bald in den Ruhestand gehen.

Den anderen Wirtschaftsbereichen, aber auch dem Öffentlichen Dienst geht es nicht viel anders, viele Ausbildungsbetriebe suchen noch, auch noch für dieses Jahr. Die IHK spricht von „über 330 sofort zu besetzenden freien Stellen“ bei ihren Mitgliedsunternehmen, die in der Lehrstellenbörse der Kammer eingetragen sind. Bei der Agentur für Arbeit sind zum 1. August in Remscheid noch 304 Ausbildungsplätze als unbesetzt gemeldet.

+ Fred Schulz (Kreishandwerkerschaft Remscheid.) hofft auf Zuwachs. In Remscheid sind allein im Handwerk jedes Jahr 220 Ausbildungsplätze zu vergeben. © Roland Keusch

Deutlich mehr freie Lehrstellen als Suchende

Und die Statistik macht wenig Hoffnung, dass sich daran noch grundlegend etwas ändert - es fehlt an Bewerbern. Im Städtedreieck übersteige die Zahl der freien Lehrstellen die der unversorgten Jugendlichen deutlich, heißt es von der Arbeitsagentur. In Solingen kommen auf 100 freie Stellen 74 Ausbildungssuchende, in Wuppertal 73. In Remscheid nur noch 43. Es passt also schon rein rechnerisch nicht. Und sorgt für einen sogenannten Bewerber-Markt: Wer sich für eine Ausbildung entscheidet, hat die allerbesten Chancen.

Einen kleinen Lichtblick hat derweil die Agentur für Arbeit ausgemacht. „Erfreulicherweise nimmt der Anteil der jüngeren Ausbildungssuchenden stetig zu“, sagt Martin Klebe, Chef der Agentur im Städtedreieck. Es sei gut, dass „jüngere Bewerberinnen und Bewerber im Anschluss an die allgemeinbildenden Schulen nun stärker den direkten Übergang in eine Ausbildung suchen“, meint er.

+ Die Ausbildung ist eine gute Basis zum starten einer beruflichen Karriere, sagt Carmen Bartl-Zorn (Bergische IHK). © IHK

Auch IHK und Kreishandwerkerschaft werden nach wie vor nicht müde, die Bedeutung und vor allem die Chancen einer Ausbildung zu betonen. Der IHK-Fachkräftemonitor prognostiziere, dass 2030 im Bergischen Städtedreieck 30.000 Fachkräfte fehlen würden, rechnet Carmen Bartl-Zorn vor: „Eine Ausbildung ist und bleibt deshalb eine sehr gute Basis, um danach in die berufliche Karriere zu starten.“ Und Fred Schulz erinnert außerdem an die aktuellen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht. Die beste Energiespartechnik nutze zum Beispiel nichts, wenn sie niemand einbaut, sagt er: „Ohne Fachkräfte kriegen wir den Klimawandel nicht gestemmt.“