Ein offenes Ohr für trauernde Kinder

Lena Schmitz (v. l.), Christoph Humburg, Burkhard Uhling-Preuß und Kerstin Wülfing haben sich für die Trauergruppe für Kinder an jedem zweiten Donnerstag in der Laube an der Laurentiusstraße eingesetzt.

Bergisches Familientrauerzentrum hilft Familien, Schulen und Kindergärten beim Umgang mit einem Verlust.

Von Alina Komorek

Wuppertal/Bergisches Land. Wenn Kinder um ein Geschwisterkind oder um einen Freund trauern, dann ist das eine besondere Form der Trauer. Denn Kinder lassen sich oft nichts anmerken, überdecken ihre Gefühle, um die Eltern und Großeltern oder andere Erwachsenen zu trösten. Nun gibt es einen Ort für die Trauer von Kindern: In einer Kindertrauergruppe können Sechs- bis 15-Jährige mit professioneller Unterstützung ihren Abschied, die Beerdigung und verschiedene Phasen der Trauer aufarbeiten – und das in einer kindgerechten Weise, im Austausch, in der Begegnung, mit Musik.

Das Bergische Familientrauerzentrum – eine Zusammenarbeit des Kinderhospizes Burgholz und des Caritasverbandes Wuppertal-Solingen – fängt im August mit dem Trauergruppenangebot für Kinder und Jugendliche an, ist aber auch für Erwachsene da, die den Verlust ihrer Kinder oder Enkelkinder verarbeiten müssen, für Kindergärten, Schulen, Sportvereine oder Arbeitgeber, die nach Wegen suchen, mit dem Tod eines Kindes umzugehen. „Es gibt Trauerangebote für Kinder – aber nur sehr wenige“, erklärt Kerstin Wülfing, Geschäftsführerin der Kinderhospizstiftung. Und Burkhard Uhling-Preuß, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, fügt hinzu: „Gruppenangebote gibt es in der Region so gut wie gar nicht – deshalb gibt es zurzeit noch viele Einzelberatungen für alle, die ein Kind verloren haben.“

Aber der Bedarf nach Unterstützung sowie die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, immer wieder seien beim Kinderhospiz und bei der Caritas Anrufe von trauernden Menschen eingegangen, die Hilfe brauchen, die das Gewicht der Trauer nicht allein tragen können, die nicht wissen, wie sie nun den Alltag bewältigen sollen. Das Kinderhospiz habe in solchen Fällen eine Lotsenfunktion übernommen, um die Betroffenen nicht allein zu lassen – und das wolle das Bergische Trauerzentrum mit seinem Start im August weiterhin tun: „Wir sind keine Konkurrenz für andere Träger, sondern eine zentrale Anlaufstelle.“

Christoph Humburg, Vorstandsvorsitzender der Kinderhospiz-Stiftung und Caritas-Direktor, betont, dass sich das neue Angebot der Kindertrauergruppe zwar zunächst in Wuppertal befindet, aber für das gesamte Bergische Land gedacht ist: „Es sollte nicht an der Stadtgrenze Halt machen“, sagt er. Daher werden die ersten Gruppentreffen auch in der Laube am Laurentiusplatz stattfinden: Ein zentraler Ort, der auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, an dem sich die Eltern beschäftigen können, während ihre Kinder an dem Gruppentreffen teilnehmen.

Kerstin Wülfing beschreibt auch, wie die Trauerarbeit in der Gruppe mit den Kindern ablaufen wird: Zunächst werden sich alle einander vorstellen und kennenlernen. Dann werden die Kinder dem Alter entsprechend aufgeteilt, denn Kinder im Grundschulalter gehen ganz anders mit Trauer um als Jugendliche. Es werde in der Gruppenarbeit viel um Rituale gehen, die mit der professionellen Trauerbegleitung erlernt werden, es werden Karten betrachtet, anhand derer überlegt wird, ob sich ein Kind zurzeit eher in der Wut- oder mehr in der Verzweiflungsphase der Trauer befindet. „Mit den Größeren führen wir mehr Gespräche, machen viel mit Musik, Podcasts oder Poetry-Slam“, ergänzt Burkhard Uhling-Preuß.

Dem Verlust widmet sich das Team des Familientrauerzentrums dann in Schritten, vor allem sollen die Kinder hier einen Raum vorfinden, an dem sie sein können, wie sie sind, hier müssen sie keine Angst haben, jemandem zur Last zu fallen, hier dürfen sie zum Beispiel auch wütend sein darüber, dass die Eltern nur noch trauern und kaum noch Zeit haben. „Hier dürfen sie alles sagen, was sie denken – denn in der Trauer gibt es viele unausgesprochene Dinge“, beschreibt Christoph Humburg.

Darauf, dass die Trauergruppe erst einmal nur ein Anfang ist, auf den weitere Angebote folgen, weist auch Lena Schmitz vom Kinderhospiz hin. Sie ist Ansprechpartnerin für das Familientrauerzentrum: „Die Entstehung desn Zentrums ist erst einmal sehr wichtig“, sagt sie. Was darauf folge, wollen die Beteiligten über Netzwerke in der Region besprechen – Ideen gebe es einige. Um das Angebot auszubauen, hofft das Familientrauerzentrum auf Spenden – denn alle Hospizangebote sind für die Betroffenen kostenlos und müssen daher finanziert werden.

Die Treffen

Ab August findet an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 16.30 bis 18 Uhr das Gruppentreffen für Kinder von sechs bis 15 Jahren (aufgeteilt in Gruppen) in der Laube (Laurentiusstraße 7) statt. Um Anmeldung per Mail wird gebeten – wer spontan kommen mag, darf dies gern tun.

ftz@kinderhospiz-burgholz.de